Le projet corallien ReefSeed accueilli aux Maldives

Un système de restauration des récifs coralliens, qui peut être facilement emballé et transporté entre des zones éloignées, est mis à l'épreuve aux Maldives pendant la saison de frai des coraux.

Le projet d'aquaculture ReefSeed est une collaboration entre le Institut australien des sciences de la mer (AIMS), le Institut de recherche marine des Maldives (MMRI) et l'agence scientifique nationale australienne CSIRO.

Le système portable est testé pour sa capacité à aider les récifs coralliens à se réparer et à se rétablir sur l'île de Maniyafushi, dans l'atoll de Malé Sud, à une période de l'année où de nombreuses espèces de coraux se reproduisent.

Des paquets d'œufs et de spermatozoïdes de corail s'accumulent à la surface d'un réservoir ReefSeed (AIMS / Carli Randall)

« À mesure que le climat se réchauffe, la perte de coraux due au blanchissement des coraux est un problème mondial, et malheureusement, les récifs coralliens des Maldives n'ont pas été épargnés », a déclaré le Dr Muhammad Azmi Abdul Wahab, co-directeur de ReefSeed et scientifique spécialisé dans la reproduction et l'aquaculture des coraux à l'AIMS.

« C'est passionnant de voir nos collègues mettre cette formation en pratique et partager avec nous leurs connaissances et leur expérience sur les coraux des Maldives. »

L'AIMS avait déjà formé plusieurs biologistes et techniciens du MMRI à l'utilisation du système ReefSeed pendant la saison de frai des coraux de la Grande Barrière de Corail en octobre dernier.

Aux Maldives, des scientifiques et techniciens des deux organisations ont collecté des coraux pour les intégrer au système ReefSeed, en prévision de la saison qui dure plusieurs mois. Les ovules et les spermatozoïdes ont été fécondés et élevés jusqu'à l'état de larves avant d'être fixés et transférés sur les récifs à l'aide de dispositifs en céramique spécialement conçus.

Le Dr Carly Randall de l'AIMS s'entretient avec les invités de la journée portes ouvertes de ReefSeed aux Maldives (AIMS / Crystle Wee)

« ReefSeed nous a donné espoir de restaurer des récifs soumis à un stress considérable dû au blanchissement et aux impacts du changement climatique », a déclaré Khadeeja Ali, directrice du MMRI. « Cette initiative rend la restauration des récifs coralliens évolutive et soutient la restauration de récifs coralliens dotés de coraux génétiquement diversifiés. »

Elle a déclaré que cette initiative avait « considérablement renforcé » la capacité du MMRI à mettre en œuvre et à améliorer les programmes de restauration des récifs coralliens. « Grâce à une utilisation intensive de la technologie de ReefSeed, nous espérons ouvrir une nouvelle ère de restauration efficace et durable des récifs coralliens. »

Le haut-commissaire d'Australie aux Maldives, David Jessup, avec le ministre de la Pêche et des Ressources océaniques des Maldives, Ahmed Shiyam (Ministère de la Pêche et des Ressources océaniques / Naaish)

« Nous travaillons avec le MMRI aux Maldives pour former les communautés locales aux techniques de restauration des coraux à l'aide de larves de corail produites sexuellement depuis 2020 », a déclaré le Dr Christopher Doropoulos, chercheur principal au CSIRO.

« Certaines formations comprennent la collecte d'informations sur les processus récifaux tels que le calendrier de reproduction des coraux ; d'autres formations impliquent l'application pratique de techniques de restauration, toutes publiées dans des documents librement accessibles. procédures d'utilisation normalisées.

« Travailler avec l'AIMS et le MMRI pour développer davantage les systèmes d'aquaculture portables grâce au système ReefSeed ajoute une autre approche à la boîte à outils de restauration. »

Andrea Severati d'AIMS avec les invités de la journée portes ouvertes de ReefSeed (AIMS / Crystle Wee)

Le projet et la collaboration ont été présentés lors d'une journée portes ouvertes aux Maldives en mars, à laquelle ont participé des politiciens et des fonctionnaires des Maldives, le haut-commissaire d'Australie aux Maldives et des représentants d'ONG.

Journée portes ouvertes (Ministère des Pêches et des Ressources Océaniques / Naaish)

« Alors que nous avançons dans le projet ReefSeed, il est clair que l'avenir de nos récifs coralliens est entre nos mains », a déclaré Ahmed Shiyam, ministre de la Pêche et des Ressources océaniques des Maldives. « En travaillant ensemble, nous pouvons restaurer ce qui a été perdu, protéger ce qui reste et garantir que les futures générations de Maldiviens, ainsi que les visiteurs, puissent continuer à profiter de nos magnifiques récifs coralliens. »

ReefSeed utilise la science et la technologie développées dans le cadre du programme de restauration et d'adaptation des récifs du gouvernement australien et a reçu 2.3 ​​millions de dollars australiens (1.8 million de livres sterling) sur trois ans de la part du programme d'accélération de la recherche et du développement des coraux de l'organisation internationale du G20.

