Le prince William « optimiste » quant à l'avenir des océans

William, prince de Galles, qui, avec sa femme Kate et son fils aîné George, pratiquent tous la plongée sous-marine, s'est dit optimiste quant à l'avenir des océans du monde, à condition que des mesures décisives soient prises immédiatement.

S'exprimant à l'occasion de la Journée mondiale des océans des Nations Unies lors du Forum sur l'économie et la finance bleues à Monaco, organisé avant la Conférence des Nations Unies sur l'océan À Nice, qui débute demain (9 juin), le prince a déclaré que pour beaucoup, l'océan était le lieu où « certains de nos plus beaux souvenirs se créent, où nous avons exploré les merveilles du monde naturel ».

« Nous avons tous compté sur sa grande abondance pour notre alimentation et nos moyens de subsistance, et pourtant, trop souvent, elle peut sembler distante et déconnectée de notre vie quotidienne, nous faisant oublier à quel point elle est vitale.

« La hausse des températures de la mer, la pollution plastique et la surpêche exercent une pression sur ces écosystèmes fragiles et sur les personnes et les communautés qui en dépendent le plus », a déclaré le prince William.

William, Kate et un requin nourrice de South Water Caye au Belize en 2022

Ce qui semblait autrefois une ressource abondante s'amenuise sous nos yeux. Nous sommes tous concernés et responsables du changement, qu'il soit positif ou négatif, mais il est encore temps d'inverser la tendance ensemble.

Faisant référence à l’engagement mondial « ambitieux » de protéger 30 % des terres et des mers d’ici 2030, il a averti que « 2030 approche à grands pas et seulement 17 % des terres et seulement 3 % des océans ont été entièrement protégés.

« Ce défi ne ressemble à aucun autre auquel nous avons été confrontés auparavant, mais je reste optimiste », a affirmé le prince. « Je crois que l’urgence et l’optimisme ont le pouvoir de provoquer l’action nécessaire pour changer le cours de l’histoire.

« Je suis optimiste parce qu’en tant que fondateur de la Prix ​​Earthshot« Je vois des exemples incroyables d’idées, d’innovations et de technologies qui exploitent la puissance de l’océan tout en protégeant sa vitalité. »

Exemples de Earthshot

Le prince William a fait référence à quatre lauréats et finalistes du prix Earthshot présents dans le public. Parmi eux, Sam Teiher et Gator Halpern de Corail Vita Il a déclaré : « Leur équipe est à l’avant-garde des méthodes de haute technologie pour faire pousser des coraux jusqu’à 50 fois plus vite que dans la nature et améliorer leur résilience à l’impact du changement climatique.

Après avoir remporté le prix Earthshot, ils ont financé un important projet de restauration au large de Grand Bahama, en collaboration avec des experts locaux, pour cultiver plus de 20,000 XNUMX coraux. Ils se concentrent désormais sur l'expansion de leurs coraux à croissance rapide dans de nouvelles zones géographiques, favorisant ainsi le tourisme dans les zones où se trouvent de nouveaux récifs coralliens.

Il a également fait l'éloge de Douglas Martin, fondateur de la société de biotechnologie écossaise MiAlgues : « Son travail au cours des six derniers mois pour mettre fin à la dépendance aux poissons sauvages comme principale source d'oméga-3 a permis de sauver 2.54 millions de poissons sauvages, de recycler suffisamment d'eaux usées pour remplir 300 piscines olympiques et d'éviter de grandes quantités de CO 2 .

Une seule tonne de leurs algues produit autant d'oméga-3 que 620,000 XNUMX poissons. MiAlgae n'est pas seulement une alternative alimentaire, c'est une technologie climatique. C'est aussi un engagement pour la préservation des océans et des systèmes alimentaires durables à grande échelle.

Enric Sala plongée à Palau (Manu San Félix / National Geographic)

Enric Sala de National Geographic Des mers immaculées Il a été décrit comme un fervent défenseur des avantages scientifiques des AMP. « Lorsque les communautés protègent les zones marines, les stocks de poissons se reconstituent, la santé des océans s'améliore et les communautés voisines voient leurs profits augmenter », a déclaré le prince William.

Pristine Seas a déjà contribué à la création de 29 des plus grandes AMP au monde, couvrant une superficie deux fois supérieure à celle de l'Inde. Enric fait également partie de l'équipe à l'origine du nouveau film incroyable de Sir David Attenborough [Océan]. C’est l’argument le plus convaincant en faveur d’une action immédiate que j’aie jamais vu.

Inspiration d'Attenborough

Sir David Attenborough (Keith Scholey ©Silverback Films & Open Planet Studios)

« Voir l'activité humaine transformer de magnifiques forêts marines en déserts arides au fond de nos océans est tout simplement déchirant », a poursuivi le prince. « Pour beaucoup, c'est un signal d'alarme urgent face à ce qui se passe dans nos océans, mais il ne faut plus que cela reste une question de « loin des yeux, loin du cœur ».

Comme toujours, Sir David nous laisse avec un sentiment d'optimisme : tout n'est pas perdu. Il croit que le changement est possible.

Agissons ensemble avec urgence et optimisme, tant que nous en avons encore l'occasion. Pour l'avenir de notre planète et des générations futures, nous devons écouter les paroles de Sir David Attenborough : si nous sauvons la mer, nous sauvons notre monde.

