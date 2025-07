Pollution plastique : appel à une journée d'action au Royaume-Uni

Une série de nettoyages de plages fait partie d'une Journée nationale d'action demain (samedi 19 juillet), pour protester contre la lenteur du gouvernement britannique à lutter contre la pollution plastique.

Coordonné par une association caritative environnementale Surfeurs contre les eaux usées (SAS), des manifestations sont prévues dans tout le pays. Les manifestants exigent du gouvernement qu'il prenne des mesures audacieuses et urgentes avant les négociations sur le Traité mondial sur les plastiques, prévues à Genève le mois prochain (du 5 au 14 août).

Les négociations de l'année dernière en Corée du Sud ont échoué, les pays n'ayant pas réussi à s'entendre sur un plan de réduction de la production de plastique, mais les militants veulent un traité juridiquement contraignant qui s'attaque à la pollution à la source et protège les espaces bleus.

Un spectacle trop familier : des plastiques sur la plage (Surfers Against Sewage)

« Promesses non tenues, progrès bloqués, pollution croissante : nous sommes noyés dans la marée toxique du plastique qui ne cesse de monter. Trop c'est trop, alors nous aussi, nous nous insurgons », déclare Giles Bristow, directeur général de SAS.

Alors que les familles préparent leurs seaux et leurs pelles et que les vacances d'été commencent, c'est le moment idéal pour mettre en lumière les déchets plastiques qui saturent nos côtes. Le Royaume-Uni reste l'un des pays les plus pollués en termes de production de déchets à usage unique qui circulent à travers le monde, et notre gouvernement tarde encore à agir.

Les gens contre le plastique

Ce programme s'inscrit dans le cadre de la campagne « People v Plastic », qui organise des événements locaux tels que des nettoyages de plages. Les données recueillies lors de ces activités aideront SAS à cartographier les zones sensibles à la pollution plastique et à identifier les marques et les distributeurs jugés responsables.

Outre la fixation d’objectifs juridiquement contraignants, les principales demandes adressées au gouvernement comprennent la mise en œuvre d’un système de consigne et la responsabilisation des pollueurs, que ce soit en appliquant les lois en vigueur ou en mettant en place des systèmes de « responsabilité élargie des producteurs » qui les obligent à payer.

Les militants souhaitent que le Royaume-Uni vise à devenir un leader mondial dans la lutte contre les plastiques à usage unique.

Choc : petits objets en plastique ramassés sur la plage (Surfers Against Sewage)

La plus grande manifestation est prévue à Penzance – la première « communauté sans plastique » déclarée – avec une chaîne humaine pour démontrer la résistance de la ville au problème du plastique.

SAS affirme avoir déjà mobilisé plus de 400 communautés actives et plus de 3,000 2025 écoles sans plastique. Depuis le début de l'année 88,000, plus de 3,600 40,000 personnes ont participé à plus de XNUMX XNUMX nettoyages locaux, collectant plus de XNUMX XNUMX kg de déchets dans le cadre du programme des éco-activistes. Million Mile Clean initiative.

« Mensonges de l'écoblanchiment »

« Nous en avons assez des entreprises qui alimentent cette crise en diffusant des mensonges éco-blanchissants et en pointant du doigt les consommateurs », poursuit Bristow. « Elles produisent des montagnes d'emballages non recyclables, sabotent des politiques essentielles en coulisses et ratent systématiquement tous les objectifs volontaires. »

Nettoyage des plages (Surfers Against Sewage)

Le gouvernement travailliste nous a promis un avenir zéro déchet. Nous sommes tout ouïe, mais nous ne nous contenterons de rien de moins.

Les plongeurs et autres personnes souhaitant s'impliquer sont invités à consulter le site Surfers Against Sewage page de campagne de trouver une manifestation locale à laquelle participer, de montrer votre soutien en vous impliquant dans une communauté sans plastique près de chez vous et, après la manifestation, de signer une pétition pour augmenter la pression sur le gouvernement.

