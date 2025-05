Le projet Big Blue Bag de Monty Halls est en cours

Monty Halls, personnalité de la plongée, défenseur de la conservation marine et présentateur, est le visage et le fondateur d'un nouveau projet de science citoyenne conçu pour impliquer davantage de personnes dans la collecte de données sur la santé marine.

Son initiative Big Blue Bag repose sur quatre protocoles de conservation, chaque sac contenant tout le nécessaire pour mener à bien quatre procédures d’échantillonnage de base.

Ces protocoles permettent à des bénévoles de tous âges de recueillir des informations sur la pollution par les microplastiques, la biodiversité des espèces, la température de l'eau et les débris côtiers. Ces données sont ensuite téléchargées dans une base de données mondiale en libre accès via une application spécialisée appelée Coreo.

L'initiative Big Blue Bag est conçue pour impliquer des bénévoles de tous âges

Pour financer le projet, Halls a formé un partenariat avec Fondation HX, la branche caritative de l'opérateur mondial de croisières d'expédition HX Expeditions. Dès cet été, chacun des cinq navires HX embarquera un Big Blue Bag, permettant aux passagers de participer au projet dans plus de 250 destinations, dont les pôles Nord et Sud.

La Fondation HX, qui aurait versé plus de 1.68 million d'euros à des causes de conservation depuis ses débuts en 2015, a financé le lancement de l'initiative Big Blue Bag, avec le développement de l'application Coreo et la production de 50 Big Blue Bags co-marqués, distribués gratuitement. L'île de Man et RED Paddleboards sponsorisent également le projet.

Une science facile à suivre

« Cette initiative vise à inspirer et à éduquer les gens, en particulier la jeune génération, pour qu’ils s’impliquent activement dans la lutte contre les problèmes environnementaux marins », explique Halls.

« Le Grand sac bleu propose des connaissances scientifiques pratiques et faciles à comprendre qui peuvent contribuer à la résolution des problèmes marins et environnementaux qui affectent nos rivières, nos voies navigables et nos zones côtières. Nous sommes ravis de lancer cette initiative et de donner à chacun les moyens d'agir et de faire la différence.

« L’une des missions de notre fondation est de soutenir des projets qui contribuent à éduquer et à sensibiliser à nos écosystèmes vitaux mais vulnérables », déclare Gebhard Rainer, PDG de HX et président de la Fondation HX (photographié ci-dessus avec Monty Halls).

Le projet a été lancé à Stornoway

Des initiatives comme le Big Blue Bag sont un puissant outil d'éducation et d'action. Nous sommes convaincus que leur efficacité réside dans la mobilisation et l'engagement des citoyens. Cela lève les barrières et incite chacun à avoir un impact significatif.

L'initiative a débuté à Stornoway sur Garry Beach avec un nettoyage communautaire de la plage en collaboration avec une association caritative environnementale. Clean Coast des Hébrides extérieuresSa présidente, Janet Marshall, a déclaré : « Nous sommes ravis d'être le premier groupe à recevoir le Grand Sac Bleu. Nos îles possèdent certaines des plus belles plages du monde, et nos formidables bénévoles travaillent d'arrache-pied pour qu'elles le restent. »

« Avec le Big Blue Bag, nous disposons d’outils accessibles pour découvrir et partager davantage de données sur les conséquences environnementales des plastiques qui arrivent sur nos côtes, et faire une différence encore plus grande. »

Les écoles, les communautés et les groupes de conservation du Royaume-Uni sont invités à postuler dès maintenant pour l'un des 50 Big Blue Bags gratuits offert par la Fondation HX.

