Rencontrez Steve Backshall – l’un des nombreux prix Bite-Back !

Des prix d'une valeur de 10,000 5 £, comprenant des expériences de célébrités, des produits et des cours, peuvent être gagnés pour une dépense de 20 £ lors d'un tirage au sort en ligne pour célébrer le XNUMXe anniversaire de Bite-Back Shark & ​​Marine Conservation.

Le tirage au sort, ouvert jusqu'au 28 novembre 2024, contribuera à générer des fonds essentiels pour la protection des requins à l'avenir, affirme l'association caritative basée au Royaume-Uni.

En tête de liste des prix figurent la chance de passer du temps avec le présentateur télévisé de la faune sauvage Steve Backshall, une séance d'entraînement avec l'aventurier de l'extrême Aldo Kane, une excursion en kayak aux côtés de l'expert en eau vive et plongeur Sal Montgomery et un appel Zoom avec la célèbre « chuchoteuse de requins » Cristina Zenato.

« Certaines des entreprises les plus admirées de l'industrie de la plongée et de la plongée sous-marine ont rapidement soutenu l'association caritative en offrant des prix fabuleux qui font que le prix du billet de 5 £ vaut bien plus qu'un simple battement d'ailes », explique Bite-Back.

Il fait référence à des organisations telles que Master Liveaboards, British Sub-Aqua Club, Midlands Diving Chamber, Go Freediving et Blue Shark Snorkel, qui ont toutes fait don de prix d'expérience, tandis que le célèbre photographe Alex Mustard a fait don d'une impression et les artistes Scott Gleed et Olivier Leger ont offert une sculpture et une illustration pour aider à augmenter la cagnotte de collecte de fonds.

Fourth Element a fait don d'équipements à Ocean Positive, tandis que l'entreprise horlogère de Los Angeles Nodus a offert une montre de plongée. L'association caritative propose également un séjour 5* à l'hôtel Bankside de Londres et une visite familiale au parc safari de Longleat parmi les nombreux prix offerts.

« Nous avons été submergés par le soutien d'entreprises et de particuliers que nous admirons vraiment et qui nous ont soutenus tout au long de notre parcours de 20 ans et nous leur en sommes vraiment reconnaissants », a déclaré Graham Buckingham, directeur de la campagne Bite-Back.

« Nous sommes très fiers de nos réalisations au cours des deux dernières décennies et nous sommes très enthousiastes à l'idée d'ouvrir le prochain chapitre de notre histoire. Mais ce tirage au sort n'est pas un projet de vanité. Il représente une véritable bouée de sauvetage pour notre travail et des avancées importantes dans la protection mondiale des requins.

« Nous espérons donc que les plongeurs, les clubs de plongée et même les chasseurs de bonnes affaires trouveront des billets pour faire de cet événement un énorme succès. »

L'association espère lancer une campagne innovante pour mobiliser le public et accroître le soutien à la protection des requins dans le monde entier, et l'argent récolté servira à atteindre cet objectif.

Pour participer au concours, visitez le Site Web Bite-BackLes lauréats seront annoncés le 1er décembre 2024.

