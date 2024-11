La lutte de 16 ans des habitants porte ses fruits avec MPA

Après 16 ans de campagne, les communautés locales du nord de Porto Rico ont finalement atteint leur objectif : la création d’une nouvelle zone marine protégée (AMP) de plus de 200 km².

Les jardins sous-marins de Vega Baja et Manati se composent de récifs coralliens côtiers, de mangroves et d'herbiers marins qui abritent plus de 14 espèces menacées, dont le grand lamantin des Caraïbes.

La région abrite également des pêcheries artisanales et une industrie d’écotourisme, et les communautés espèrent que cette initiative permettra à ses eaux de rester une source florissante de nourriture et de revenus pour les familles locales pendant des générations.

Vivaneau jaune (WCS © JP Zegarra)

« C’est une victoire pour le peuple », a déclaré Ricardo Laureano, de l’association Vegabajeños Promoting Sustainable Environmental Development (VIDAS). « Ces écosystèmes nous nourrissent et soutiennent notre qualité de vie. Il a fallu 16 ans de travail acharné, à partir de 2007, pour en arriver là.

« Au fil des années, nous avons mobilisé nos voisins, frappé aux portes et mobilisé les dirigeants locaux et nationaux pour souligner le besoin crucial de protéger cette réserve. »

Carte de l'AMP des jardins sous-marins au large de la côte nord de Porto Rico (WCS)

Le mouvement de conservation a été mené par une coalition de groupes environnementaux dirigée par VIDAS et soutenue par des partenaires internationaux tels que Wildlife Conservation Society (WCS), basé au zoo du Bronx à New York.

Depuis 2018, le WCS travaille avec le Corridor biologique des Caraïbes (CBC), une plateforme intergouvernementale couvrant les pays des Grandes Antilles, pour faire progresser la conservation marine dans la région.

La prochaine étape sera l’élaboration d’un plan de cogestion de l’AMP : « Notre rêve est que Jardines soit cogéré par les personnes qui le connaissent le mieux – les communautés locales », a déclaré Mariela Declet-Perez, chef de file de l’AMP. Descendants unis pour la nature, l'adaptation et la durabilité (DUNAS).

Méduse Cassiopée à l'envers (Lorenzo Mittiga / Banque d'images océaniques)

« Nous souhaitons créer des accords de cogestion qui équilibrent l’utilisation durable des ressources, la conservation, la recherche et l’écotourisme. Cela prendra du temps, mais nous nous engageons à soutenir VIDAS et nos partenaires locaux pour assurer un succès à long terme. »

« Aux autres communautés côtières du monde entier, notre message est clair : ne cessez jamais de vous battre pour vos écosystèmes », déclare Laureano.

