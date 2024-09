Comment les plongeurs peuvent soutenir la Journée mondiale des raies manta

@ValTaylor7

#askMark Salut Mark, je suis un plongeur nouvellement certifié et j'ai fait 10 plongées (toutes avec du matériel loué) et lors de quelques plongées, ma mâchoire s'est bloquée. Cela arrive aussi parfois si je fais du snorkeling pendant une longue période, je me demande donc si cela est dû au poids du 2e étage ou à un embout buccal moins confortable. Si c'est un embout buccal et que j'en ai un bon qui me va bien (des recommandations ?), les centres de plongée en général les changeront-ils lorsque je loue du matériel ? Merci pour tout conseil

vague

#plongée #scubadiving #scubadiver

LIENS



Devenez fan : https://www.scubadivermag.com/join

Achats de matériel : https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------

NOS SITES WEB



Site Web : https://www.scubadivermag.com ➡️ Plongée sous-marine, photographie sous-marine, trucs et conseils, avis sur l'équipement de plongée

Site Web : https://www.divernet.com ➡️ Actualités sur la plongée, photographie sous-marine, trucs et conseils, rapports de voyage

Site Internet : https://www.godivingshow.com ➡️ Le seul salon de plongée au Royaume-Uni

Site Internet : https://www.rorkmedia.com ➡️ Pour la publicité au sein de nos marques

-------------------------------------------------- ---------------------------------

SUIVEZ-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX



FACEBOOK : https://www.facebook.com/scubadivermag

TWITTER : https://twitter.com/scubadivermag

INSTAGRAM : https://www.instagram.com/scubadivermagazine



Nous travaillons en partenariat avec https://www.scuba.com et https://www.mikesdivestore.com pour tous vos équipements essentiels. Pensez à utiliser le lien d'affiliation ci-dessus pour soutenir la chaîne.



Les informations contenues dans cette vidéo ne sont pas destinées ni implicitement à remplacer une formation professionnelle en plongée sous-marine. Tout le contenu, y compris les textes, graphiques, images et informations, contenu dans cette vidéo est uniquement à des fins d'information générale et ne remplace pas la formation d'un instructeur de plongée qualifié.

00: Introduction à 00

00:50 Question

01:19 Réponse