Un film percutant d'Attenborough condamne le chalutage dans la zone marine protégée

Les militants écologistes exhortent le public à soutenir le message du nouveau long métrage percutant Océan avec David Attenborough, qui vient de sortir en salles dans le monde entier et est également diffusé sur Disney+, National Geographic et Hulu.

Des images puissantes montrant la destruction de la vie marine et du fond marin par le chalutage de fond, présentées dans la bande-annonce du documentaire, ont déjà été largement visionnées. en ligne.

Le chalutage de fond s'attaque aux habitats des fonds marins, remuant le limon, libérant du carbone et ramassant sans discernement la vie marine, expliquent les cinéastes, qui espèrent qu'en exposant cette dévastation dans des images haute définition, le public sera inspiré à agir.

« Difficile d'imaginer une façon plus gaspilleuse de pêcher », déclare Attenborough, aujourd'hui âgé de 99 ans, dans le film. « Le chalutage de fond est encore autorisé dans de nombreuses aires marines protégées [AMP] à travers le monde et, plus étonnant encore, il est subventionné par les gouvernements. Très peu d'endroits sont à l'abri de cette pratique, y compris presque nulle part dans mon propre pays. »

Lignes vues de l'espace

Un rapport d'Oceana UK a révélé que les AMP offshore nationales ont à elles seules subi plus de 33,000 2023 heures de chalutage de fond en XNUMX.

À l'échelle mondiale, une zone presque aussi grande que la forêt amazonienne est chalutée chaque année, les mêmes sections de fonds marins étant chalutées à plusieurs reprises, selon la National Geographic Society. Des mers immaculées, ajoutant que les lignes gravées dans le fond marin par le chalutage de fond peuvent être vues depuis l'espace.

Une étude dans Nature ont constaté que les émissions annuelles de dioxyde de carbone libérées par le chalutage de fond sont d'une ampleur similaire aux émissions annuelles de CO 2 de l'aviation mondiale. Une autre étude Frontières des sciences marines ont conclu que plus de la moitié du CO 2 Les rejets produits par le chalutage de fond atteindront l'atmosphère terrestre d'ici neuf ans.

C'est ce que reflètent des recherches récentes mesurant le coût économique total du chalutage de fond dans les eaux européennes (UE, Royaume-Uni, Norvège et Islande). Elles montrent que cette pratique coûte à la société près de 11 milliards d'euros par an. Si elle peut créer des emplois, fournir de la nourriture et générer des revenus, les coûts globaux dépassent largement les bénéfices, selon le rapport.

Océan avec David Attenborough (Doug Anderson ©Silverback Films & Open Planet Studios)

In Océan Attenborough souligne également le sort d'espèces telles que les requins, les baleines et le krill, insistant sur la nécessité de protéger près d'un tiers des océans du monde pour permettre la récupération après la surpêche et la destruction de l'habitat.

Le film adopte cependant un ton plus positif lorsqu’il met en lumière des exemples de réussite dans lesquels les écosystèmes marins ont rebondi lorsqu’on leur en a donné l’opportunité grâce à une action collective.

Les exemples incluent la récupération des forêts de varech dans La Californie et la résurgence des populations de baleines suite aux interdictions internationales de la chasse à la baleine.

« Cri de ralliement »

Greenpeace a décrit Océan comme un « cri de ralliement » en amont de la Conférence des Nations Unies sur les océans de 2025, qui débute à Nice le 9 juin. Avec d'autres militants écologistes tels que Fondation Blue Marine appellent les gouvernements à montrer leur engagement à éliminer le « vandalisme écologique » en imposant des interdictions effectives du chalutage de fond dans les AMP.

Blue Marine affirme avoir réalisé un sondage montrant un soutien public « massif » à l'interdiction du chalutage dans les AMP, et espère que OcéanLes scènes graphiques de destruction des fonds marins contribueront à soulever un mouvement de fond dans l’opinion publique.

« Nous sommes désormais confrontés à l’une des plus grandes opportunités océaniques de notre époque : interdire le chalutage de fond dans les AMP du Royaume-Uni, dont la plupart sont encore soumises à cette méthode de pêche destructrice », déclare la fondation, qui a lancé une campagne avec Oceana Royaume-Uni et Une seule appelé #TheBottomLine.

Avec Greenpeace Royaume-Uni, ils ont déjà écrit au Premier ministre britannique Keir Starmer pour lui demander la ratification du Traité mondial sur les océans et l'interdiction totale du chalutage de fond dans les AMP britanniques. Comme le dit Attenborough dans le film : « Si nous sauvons la mer, nous sauvons notre monde. »

Océan avec David Attenborough est une coproduction de Silverback Films et Open Planet Studios réalisée par Toby Nowlan, Keith Scholey et Colin Butfield et produite par Nowlan.

