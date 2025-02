Les derniers orques captifs de France face à un sort incertain

Les deux dernières orques captives de France, toujours détenues dans un établissement récemment fermé, risquent désormais d'être transférées dans un zoo des îles Canaries accusé par les militants d'avoir un piètre bilan en matière de bien-être et de mortalité des orques.

Wikie et son fils survivant Keijp vivent actuellement au Marineland d'Antibes, dans le sud de la France. L'établissement a finalement fermé ses portes en décembre, conformément à une loi votée en 2021 interdisant la détention et l'exposition de baleines et de dauphins en captivité en France.

Les animaux ont vécu toute leur vie dans les bassins du delphinarium, qui espérait initialement les vendre au Kobe Suma Sea World au Japon. On pense qu'ils ont été séparés et utilisés pour la reproduction. Le gouvernement français a suivi les conseils d'organisations militantes telles que Dolphinaria-Free Europe (DFE) pour bloquer ce transfert.

Le DFE a fait pression sur le gouvernement pour que les orques soient transférées dans un environnement plus naturel, dans un sanctuaire côtier du Whale Sanctuary Project au Canada, mais ses demandes ont été officiellement rejetées. Il craint que les orques ne soient plutôt envoyées au zoo de Loro Parque (LPZ), à Tenerife, dans les îles Canaries, qu'il n'a pas non plus beaucoup d'estime.

Une Europe sans delphinariums est une coalition internationale de scientifiques spécialistes des mammifères marins, d'experts en bien-être animal, de défenseurs de l'environnement, d'ONG, de membres individuels et de conseillers qui se consacrent à mettre fin à la captivité des cétacés en Europe.

Margaux Dodds, présidente du DFE et également directrice du Connexion maritime, dit vouloir savoir pourquoi le gouvernement français prend ce qu'elle appelle une décision hâtive, étant donné que la date limite légale pour déplacer les orques n'est fixée qu'en décembre 2026.

Mauvais bilan en matière d'élevage

Le zoo de Loro Parque a ce que Dodds appelle un « piètre bilan en matière d'élevage de ses orques ». Depuis 2021, quatre d'entre eux sont morts bien plus jeunes que la durée de vie moyenne d'une orque dans la nature, dont une petite de trois ans appelée Ula. Une cinquième, nommée Vicky, est morte en 2013 à l'âge de 10 mois seulement.

On dit également que les orques du LPZ montrent des signes de stress, notamment des dents usées et cassées à cause des frottements répétés contre les parois des bassins et des morsures des portes métalliques.

Dodds affirme que les antécédents du LPZ sont bien documentés. « Le zoo a fait savoir qu'il souhaitait élever ses orques et a indiqué que Wikie et Keijo seraient utilisés dans le cadre de son programme d'élevage, où il a utilisé des techniques d'insémination artificielle pour forcer ce résultat », dit-elle.

« Avec la fermeture des sites de plongée, il est plus important que jamais que ce soit la dernière génération de baleines et de dauphins en captivité. »

« Le manque d’espace au LPZ est également préoccupant, car les bassins sont plus petits que ceux du site fermé d’Antibes », explique Dodds. « Ajouter deux orques supplémentaires augmenterait le niveau de stress de tous les animaux concernés. »

Spectacles et astuces

« Il est évident que la santé et le bien-être des orques et des autres cétacés sont gravement compromis dans les environnements captifs », déclare le vétérinaire Dr Mark Jones, responsable de la politique à l' Fondation Born Free« Les spectacles et les tours qu’ils sont obligés d’exécuter n’ont aucune valeur éducative ou de conservation.

« Les autorités françaises ont pris une mesure progressiste et bienvenue pour mettre fin à la captivité des cétacés. Elles doivent maintenant rechercher les meilleures solutions possibles pour les animaux encore captifs dans le pays, à commencer par Wikie et Keijo. Les envoyer à Loro Parque ne fera que perpétuer et aggraver leurs souffrances. »

Divernet Le zoo de Loro Parque a demandé au public de répondre aux critiques mais n'a reçu aucune réponse. Cependant, le zoo maintient que les spectacles d'orques, de dauphins et d'otaries présentés au public sont dans l'intérêt des animaux :

« L’activité physique et les défis mentaux liés à l’entraînement des animaux participant aux spectacles sont essentiels pour les maintenir en forme et dans des conditions optimales », indique-t-il. « Leur activité est liée à l’obtention de récompenses, un peu comme ce qui se passe dans la nature : l’effort est récompensé par la nourriture.

« Les actions réalisées dans les spectacles sont des comportements naturels qui se produisent dans la nature et sont présentées au public, ce qui suscite l’enthousiasme pour les animaux. C’est une autre façon importante de susciter l’intérêt et de stimuler l’engagement envers la survie de ces espèces dans la nature. »

