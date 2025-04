« Ruée vers l'or des fous » : l'exploitation minière en eaux profondes est dépassée, avertissent les experts

Un décret visant à bafouer le consensus international et à ouvrir les profondeurs de l'océan à l'exploitation minière serait envisagé par l'administration Trump aux États-Unis - mais des experts, dont l'explorateur sous-marin le plus profond du monde, Victor Vescovo, se sont exprimés pour dire qu'une telle décision serait une folie économique et une chasse à « l'or des fous ».

L’ordonnance gouvernementale permettrait de délivrer des permis à des entreprises pour exploiter les fonds marins dans les eaux internationales, ce qui contrevient aux exigences de l’Autorité internationale des fonds marins (ISA), l’organisme qui réglemente les activités minières en haute mer.

Les défenseurs de la conservation des océans affirment qu’une telle mesure s’apparenterait à de la piraterie et serait dommageable pour l’environnement, mais qu’elle reposerait également sur une analyse de rentabilité erronée.

« L’exploitation minière en eaux profondes est extrêmement difficile techniquement, hautement destructrice, sans intérêt pour la production mondiale et constitue une solution très coûteuse et financièrement risquée à un problème de métaux de batterie qui existait il y a dix ans », explique Vescovo, fondateur et PDG de Caladan Capital, officier de marine et pilote à la retraite ainsi qu’explorateur sous-marin.

Victor Vescovo avec le Dr Dawn Wright « au bout du monde » (Caladan Oceanic)

Parmi ses nombreuses réalisations en matière de pilotage de submersibles, Vescovo a réalisé la plongée habitée la plus profonde de l'histoire lorsqu'il a atteint Challenger Deep dans la fosse des Mariannes à une profondeur de 10,928 XNUMX m, et a été la première personne à visiter les points les plus profonds des cinq océans de la Terre.

Surproduction mondiale

L'exploitation minière des fonds marins engendrerait des difficultés économiques et des dommages géopolitiques pour les États-Unis, sans aucun bénéfice apparent, affirment d'autres opposants. « C'est une quête de l'or des fous », exprime le Dr Douglas McCauley, professeur à l'Université de Californie à Santa Barbara et professeur adjoint à l'Université de Californie à Berkeley.

« Les prix des minéraux et métaux extraits des fonds marins ont fortement chuté ces dernières années, en raison de l'offre excédentaire mondiale issue de l'exploitation minière conventionnelle et des innovations dans la chimie des batteries », explique McCauley. « Il pourrait s'agir du cobalt et du nickel les plus chers jamais extraits sur la planète. »

« Ces tendances sont en partie dues à la baisse de la demande du marché des véhicules électriques, qui dépend de plus en plus des batteries – par exemple, les batteries LFP utilisées dans de nombreux modèles Tesla – qui ne nécessitent pas de métaux coûteux et difficiles à obtenir.

« Les nouvelles innovations dans les stations de recharge ultra-rapides conçues pour ces nouvelles batteries, comme l'annonce récente du [fabricant chinois de voitures électriques] BYD de stations de recharge qui peuvent ajouter 400 km d'autonomie en seulement cinq minutes, pourraient encore renforcer la domination de ces nouvelles batteries qui ne nécessitent pas de métaux provenant de l'océan.

Technologie de batterie BYD Blade

« Un autre défi pourrait être la réticence des États-Unis à débarquer ces matières dans leurs ports, compte tenu de la nature radioactive récemment découverte de ces minéraux », conclut MacCauley. Le rejet de matières toxiques liées à l'exploitation minière pourrait mettre en danger la santé publique mondiale en contaminant les produits de la mer.

Écosystèmes marins

« L’exploitation minière unilatérale des grands fonds marins, qui sont le patrimoine commun de l’humanité, constituerait une violation fondamentale de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui, depuis plus de 40 ans, assure la stabilité de la gouvernance des océans », ajoute Duncan Currie, expert juridique international et conseiller politique pour l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Coalition pour la conservation des fonds marins (DSCC), renforçant l’idée selon laquelle une course contre la montre pour battre des concurrents tels que la Russie et la Chine causerait des dommages irréparables aux écosystèmes marins vulnérables et à la santé des océans.

« Chaque pays et chaque personne en subirait les conséquences », déclare Currie. « Ce projet ne rapportera ni les profits ni les redevances promis, ne résoudra pas les problèmes environnementaux et de sécurité qu'il prétend résoudre, et détruira des dizaines de milliers de kilomètres carrés de fonds marins vierges – preuve irréfutable de son échec. »

« The Metals Company promet une certitude réglementaire dans un vide réglementaire », déclare Bobbi-Jo Dobush, experte en politique de conservation des océans et auteure de L'exploitation minière en haute mer ne vaut pas le risque« La seule certitude est que l’exploitation minière des fonds marins reste un moyen non testé et extrêmement coûteux d’extraire des minéraux que nous avons déjà innovés. »

Le DSCC, qui représente des organismes de campagne distincts, a salué l'appel à un moratoire sur l'exploitation minière en eaux profondes lancé dans le Manifeste du Sommet SOS Océan fin mars, dans le cadre d'un sommet de haut niveau organisé par la France.

Le manifeste exhorte les pays de l’ISA à s’aligner sur le consensus scientifique mondial en adoptant un moratoire sur ce qu’il décrit comme « une industrie destructrice » pendant au moins 10 à 15 ans – ou jusqu’à ce que des connaissances suffisantes soient disponibles pour prendre des décisions éclairées.

