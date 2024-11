Le succès des herbiers marins anglais promet un essor mondial

Après cinq ans de travail, le plus grand projet de restauration d'herbiers marins d'Angleterre s'est achevé, avec des résultats décrits comme « incroyablement prometteurs » pour l'avenir.

L'initiative LIFE Recreation ReMEDIES, d'une valeur de 2.5 millions de livres sterling, dirigée par Natural England et pilotée par le Fiducie pour la conservation des océans (OCT) a entrepris la restauration de plus de huit hectares d'herbiers marins dans la zone spéciale de conservation (SAC) de Plymouth Sound et dans la zone spéciale de conservation (SAC) maritime de Solent.

Le projet, qui comprenait également la protection de l'algue coralline rose dure appelée maërl, impliquait de s'attaquer aux pressions exercées sur les habitats naturels, comme l'ancrage et l'amarrage récréatifs et la sensibilisation éducative, ainsi que des essais de plusieurs méthodes de restauration des herbiers marins.

L’une des principales réalisations a été l’augmentation du taux de réussite de la germination des plants d’herbiers marins de 5 % à 33 % – un résultat qui, selon l’équipe, promet de transformer les efforts de restauration dans le monde entier. Une repousse précoce serait déjà visible sur les deux sites du projet.

ReMEDIES, qui signifie Réduire et atténuer les impacts de l'érosion et des perturbations affectant les fonds marins, a été financé par le Programme LIFE de l'UE et impliquait également le Société de conservation marine, Royal Yachting Association et Plymouth City Council / Forum consultatif sur les estuaires de Tamar.

Méthodes d'essai

L'OCT affirme que le projet lui a donné l'occasion de restaurer la clé Zostera marina espèces d’herbiers marins à l’aide de deux méthodes d’essai.

La première d'entre elles, la diffusion des semences, impliquait à la fois le déploiement de sacs de toile de jute contenant des semences et, sur une surface égale, l'utilisation d'un dispositif d'injection innovant appelé Hydro Marine Seeding (HMS) OCToPUS (Ocean Conservation Trust 'o' Pressurised Underwater Seeder).

La deuxième méthode, la translocation de semis, consistait à faire pousser des plantes adultes à partir de graines en utilisant la « technologie des tapis d’herbes marines » dans un laboratoire du National Marine Aquarium, géré par l’OCT. Les plantes ont ensuite été déployées sur le site de restauration.

Entretien des herbiers marins (OCT)

À la suite de ces expériences, l'équipe de restauration de l'habitat estime désormais que la meilleure façon de restaurer les herbiers sous-marins pourrait être d'utiliser le HMS combiné à la technologie Seagrass Mat. Les résultats préliminaires semblent déjà montrer une certaine régénération des herbiers marins, que l'équipe continuera de surveiller.

« La restauration des herbiers marins n'est pas sans défis mais, malgré cela, le projet ReMEDIES a repoussé les limites du développement de la restauration des herbiers marins subtidaux à grande échelle », a déclaré Mark Parry, responsable de la restauration des habitats océaniques de l'OCT.

« C'était formidable de tester des techniques de restauration innovantes et de constater le succès de nos efforts à la fois dans la baie de Jennycliff et dans le Solent Maritime. Nous sommes ravis de poursuivre notre apprentissage et le développement d'efforts de restauration à grande échelle dans notre Prés bleus projet."

Sélectionnés à la main par des plongeurs

Les graines d'herbiers marins ne pouvant être récoltées à la main par les plongeurs qu'une fois par an, au moment de la floraison, l'OCT a développé un type d'installation de stockage de graines qui pourrait lui permettre de restaurer les prairies toute l'année. Les graines sont maintenues en état de dormance dans un système de recirculation réfrigéré à haute salinité.

Une fois sorties de la dormance, les bénévoles prennent soin des graines jusqu'aux stades de plantules et de plantes adultes à mesure qu'elles poussent grâce à la technologie Seagrass Mat.

Herbiers marins florissants prêts à être replantés (OCT)

« Le projet ReMEDIES a été un immense défi en termes de complexité, d'échelle et d'ambition, combinant la réduction de la pression récréative dans les habitats fragiles des herbiers marins avec la restauration comme outil supplémentaire pour l'aider à se rétablir », a commenté la chef de projet Fiona Tibbitt.

L'installation de culture d'herbiers marins de l'aquarium continuera à présenter le projet, qui a été sponsorisé par Valeport, Zurich et Naturesave Insurance.

