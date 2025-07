Plongeurs, soutenez le sauvetage des mantas !

Une nouvelle campagne appelée #SaveTheMantas, appelant à une interdiction totale du commerce international des raies manta et diable, a été lancée par l'association caritative de conservation marine basée au Royaume-Uni, Manta Trust, et ses partenaires mondiaux - et ils espèrent un soutien fort des plongeurs.

La #SauvezLesMantas Cet appel intervient à un moment où l’organisation estime qu’un impact réel peut être obtenu – à l’approche de la 20e Conférence des Parties (CoP20) à la CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction), qui se tiendra en Ouzbékistan en novembre prochain.

Conférence de la CITES à Genève en début d'année. Le grand test aura lieu en novembre (Manta Trust).

Si elle est adoptée, une proposition visant à reclasser toutes les raies manta et diable de mer dans la catégorie des espèces menacées Annexe I de la CITES, le plus haut niveau de protection internationale, interdirait tout commerce international de produits Mobulid – une étape cruciale pour mettre fin à l’exploitation non durable.

« Les raies manta et les raies diables font partie des espèces marines les plus emblématiques et les plus vénérées, mais elles restent incroyablement vulnérables à la surpêche », a déclaré le Dr Guy Stevens, directeur général du Manta Trust.

Après plus d'une décennie de protection mondiale au titre de l'Annexe II de la CITES, il est décourageant de constater que le commerce international non durable de ces espèces non seulement se poursuit, mais s'intensifie. Des mesures plus énergiques sont nécessaires de toute urgence.

Des raies Mobula ont atterri dans le port de Beruwala, au Sri Lanka (Miriam Staiger)

Particulièrement vulnérable

Les raies manta et les raies diables ont été inscrites à l'Annexe II respectivement en 2013 et 2016, mais les populations de mobulidés continuent de s'effondrer, indique le Trust. Les neuf espèces connues sont désormais classées comme menacées sur la liste des espèces menacées. Liste rouge de l'UICN, dont sept sont classées comme menacées. Dans certaines régions, les populations ont diminué de plus de 90 %.

La principale menace vient de la surpêche, alimentée par le commerce des branchies, vendues comme remède traditionnel dans certaines régions d’Asie, ainsi que de la viande consommée localement ou exportée.

Plaques branchiales au Sri Lanka (Daniel Fernando)

Les raies manta et diable de mer sont pêchées dans le monde entier, principalement dans les pêcheries côtières. Une initiative du Manta Trust étude Il a été révélé que les produits Mobulid sont commercialisés dans au moins 22 pays, souvent avec peu de réglementation ou de rapports précis.

Les Mobulidés mettent environ 10 ans à atteindre leur maturité sexuelle et ne donnent naissance qu'à un seul petit tous les deux ou trois ans, ce qui les rend particulièrement vulnérables. « Notre étude montre que les protections actuelles sont insuffisantes », a déclaré le Dr Marta D. Palacios, auteure principale de la récente évaluation commerciale. « Sans action urgente, nous risquons de perdre ces espèces extraordinaires. »

Combler les lacunes

Une raie manta comme les plongeurs veulent la voir, celle-ci aux Maldives (Jasmine Corbett)

Une inscription à l'Annexe I comblerait les lacunes qui autorisent les exportations dans le cadre de quotas « durables » discutables, affirme le Trust. Elle simplifierait également l'application de la loi, actuellement entravée par les exigences d'identification des espèces et de vérification des documents.

La proposition de reclassement, menée par ray-hotspot Ecuador et soutenue par une coalition de gouvernements et d'ONG, est fondée sur l'analyse commerciale la plus complète à ce jour et offre une voie pratique vers la protection, déclare le Manta Trust.

Acheter et porter le t-shirt aide à sauver les raies manta (Manta Trust)

Elle appelle les plongeurs et autres amoureux de l'océan à rejoindre la campagne #SaveTheMantas en achetant et en portant le t-shirt de la campagne, en taguant les publications avec #SaveTheMantas et en prenant et en téléchargeant un photo aux médias sociaux et à la page de campagneCes images feront partie d'une puissante fresque visuelle lors de la conférence CITES CoP20, déclare le Manta Trust.

