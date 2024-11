Des plongeurs nettoient après l'affaire d'un pisciculteur fantôme

La Fondation Healthy Seas et ses partenaires ont conclu leur projet d'un an « Opération Fermes fantômes – Récupération des eaux » avec ce que la fondation décrit comme un nettoyage complet à Menidi, dans le golfe d'Amvrakikos, dans l'ouest de la Grèce.

Les fermes fantômes sont des fermes piscicoles abandonnées qui se dégradent en mer, polluent les zones côtières et causent des dommages importants à la flore et à la faune marines ainsi qu'aux communautés locales, explique Healthy Seas.

L'opération de nettoyage de Menidi était la troisième du genre menée par la fondation en 2024 mais, contrairement aux opérations précédentes, menées à Ithaque et à Patras, elle visait une ferme qui venait d'être abandonnée, avant qu'une grave dégradation n'ait eu le temps de se produire.

Vues du site de la pisciculture Menidi (Healthy Seas)

Bénévoles de l'organisation Plongée fantôme Les équipes ont récupéré les filets, les ont détachés des anneaux et ont documenté le processus sous l'eau et à la surface avec leurs caméras. Outre les filets, ils ont récupéré de la mer 35 grandes bouées, 43 anneaux flottants et de nombreux autres objets, dont un bateau de maintenance à moitié coulé.

Les bénévoles sur terre se sont attaqués aux déchets côtiers, notamment à la mousse de polystyrène cassée provenant de la pisciculture et aux déchets ménagers généraux.

Les filets de pêche et d'autres articles peuvent être recyclés en nylon régénéré Econyl par le partenaire de la fondation AquafilLes tuyaux et autres structures peuvent également être recyclés.

Plongeur à Menidi (Michael Westreicher)

Matériaux collectés pour le recyclage (Healthy Seas)

Sensibilisation locale

En association avec le nettoyage, comme avec d'autres dans le passé, Healthy Seas a également organisé des programmes éducatifs avec les écoles primaires locales et un atelier universitaire, ainsi que deux nettoyages de ports à Astakos et Mytikas avec le soutien d'un partenaire de plongée local.

La mission était un effort de collaboration entre la fondation, Hyundai Motor Europe et d'autres partenaires, dont Aquafil, Diopas, Ozon, l'European Outdoor Education Hub, We Dive We Clean, Odyssey Outdoor Activities et Dotank Plus.

Récupération d'un bateau lors d'une des opérations de mai (Cor Kuyvenhoven)

Collecte Ghost-net en mai (Rogier Visser)

« Cette année a été remarquable », a commenté Des mers saines « Avec trois grandes opérations de nettoyage et de nombreux programmes éducatifs, nous avons eu un impact incroyable, non seulement en éliminant les déchets, mais aussi en sensibilisant les communautés et la prochaine génération. Nous sommes reconnaissants envers nos partenaires et nos bénévoles pour leur engagement et leur travail acharné », a déclaré Veronika Mikos, directrice générale de l'association.

L'opération de six jours d'octobre a mobilisé 35 personnes pour ramasser 128.5 tonnes de déchets marins, dont 50.9 tonnes de filets de pêche. L'opération de nettoyage de mai, qui a mobilisé 30 personnes sur huit jours, a permis de ramasser 42.7 tonnes (11.3 tonnes de filets).

« Avec 150 partenaires et près de 550 bénévoles dévoués, nous avons collecté 991 tonnes de filets de pêche et autres déchets marins depuis notre création en 2013 », rapporte Healthy Seas.

