La Chine nage à contre-courant pour confiner le plus grand nombre d'orques

Quel pays détient le plus grand nombre d’orques en captivité ? Pendant longtemps, les États-Unis ont détenu cet honneur douteux, mais ils ont été dépassés pour la première fois par la Chine.

Selon un nouveau rapport de Alliance chinoise pour les cétacés Selon les enquêteurs, la Chine détient actuellement 22 orques en captivité, la plupart d'entre elles exposées au public avec ce que le CCA décrit comme des « garanties minimales de bien-être ».

Alors que l'intérêt de la communauté internationale pour les spectacles de baleines et de dauphins dans les aquariums s'est estompé, la Chine a pris la direction opposée, selon la CCA. Cela signifie qu'elle est également le leader mondial en termes de nombre de grands dauphins en captivité, avec plus de 730, et de bélugas, avec environ 145 individus.

« L’industrie chinoise des parcs à thème océaniques en pleine expansion continue de perpétuer les problèmes de conservation et de bien-être animal », affirme la coalition d’organismes internationaux et chinois de protection des animaux basée à Washington DC

Sur les 22 orques captives de Chine, 15 ont été importées de la mer d'Okhotsk en Russie, tandis que sept sont nées en captivité. La plupart des animaux n'ont été exposés qu'en 2023, avec l'ouverture d'un centre à Zhuhai appelé Chimelong Spaceship.

En juillet 2024, 101 centres d'accueil de cétacés en captivité étaient opérationnels en Chine, soit deux fois plus qu'en 2015, et 11 autres étaient en construction. Ils abritent environ 1,307 15 cétacés représentant XNUMX espèces.

Approvisionnement en provenance du Japon

Aux États-Unis, 18 orques sont détenues en captivité dans trois parcs SeaWorld. La Russie a interdit la capture d'orques et de bélugas vivants à des fins de divertissement en 2018, et depuis, la Chine aurait dû se concentrer de plus en plus sur l'élevage et les importations en provenance du Japon pour répondre à la demande.

« La Chine est le « L’industrie des cétacés sauvages a considérablement augmenté, ce qui a porté préjudice à sa réputation internationale, déstabilisé les populations en liberté et entraîné un nombre inconnu de décès d’animaux », explique le Dr Naomi Rose, scientifique principale en biologie des mammifères marins à l’Université de Californie à Berkeley. Institut du bien-être animal (AWI), membre fondateur du CCA. Elle s'est rendue en Chine au début de l'année pour observer les orques vivant dans des installations dans ce pays.

Spectacle d'orques dans un parc à thème chinois (AWI)

« L’industrie chinoise des parcs à thème océaniques est incapable de répondre aux besoins physiques et comportementaux complexes des cétacés », explique Rose. « Un nombre croissant d’installations proposent aux visiteurs des expériences de nage ou de plongée avec les cétacés, ce qui met le public en danger – comme en témoigne le nombre croissant de blessures signalées – tout en ne fournissant pas d’informations utiles sur la conservation.

« De plus, de nombreux animaux souffrent de maltraitance de la part de leurs dresseurs, dont les preuves sont publiques, et d’un manque de soins vétérinaires spécialisés. »

Disparité dans les dossiers

Il n’existe aucune information publique sur l’état des cétacés en captivité en Chine, bien que le rapport du CCA cite plusieurs décès, notamment ceux de deux marsouins aptères du Yangtze, une espèce en voie de disparition critique.

L'alliance affirme également que le nombre de cétacés capturés dans la nature et enregistrés comme importés en Chine dans la base de données de la CITES diffère de plus de 380 individus des registres d'exportation des pays d'origine, dont le Japon. « Il s'agit d'un sujet de préoccupation majeur pour le gouvernement et l'industrie et cela représente une violation potentielle des réglementations de la CITES », indique l'alliance.

Le CCA souhaiterait que le gouvernement chinois lance des enquêtes indépendantes sur les données d’importation de la CITES et sur le bien-être des cétacés en captivité en Chine, interdise les activités de contact étroit entre les visiteurs et les animaux et prépare des plans pour éliminer progressivement leur exposition dans les parcs à thème océaniques.

Outre l'AWI, les membres de la CCA sont la Born Free Foundation, l'Endangered Species Fund, la Hong Kong Dolphin Conservation Society, la Life Investigation Agency, la Marine Connection et la Whale & Dolphin Conservation. Parcs à thème sur l'océan (ici) est la troisième édition.

