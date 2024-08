Le BSAC demande aux plongeurs de se nettoyer en septembre

Le British Sub-Aqua Club encourage ses membres, qu'ils soient plongeurs ou plongeurs avec tuba, à s'impliquer dans sa prochaine initiative, le Great British Underwater Litter Pick.

L'événement est conçu pour coïncider et compléter le Great British Beach Clean de la Marine Conservation Society (MCS), qui a lieu cette année du 20 au 29 septembre.

Les membres du BSAC peuvent constater par eux-mêmes la quantité de plastiques à usage unique et d'autres déchets sur les fonds marins, ainsi que leurs effets néfastes sur la vie marine et les écosystèmes. Cependant, le club espère que les plongeurs participeront non seulement aux travaux de réparation sous-marine, mais également au nettoyage des plages.

On estime que plus de 80 % des déchets marins proviennent de la terre ferme. La théorie est donc que garder les plages propres réduit la quantité de déchets emportés ou emportés par le vent vers la mer.

Transport de canettes et de bouteilles (BSAC)

"Les membres peuvent contribuer à inverser la tendance de la pollution marine à chaque fois qu'ils plongent ou se rendent à la plage", déclare le club, qui demande non seulement à ses branches, centres de plongée et membres individuels, mais aussi aux plongeurs d'autres agences de s'impliquer dans la lutte contre la pollution marine. Excellent choix de déchets sous-marins britanniques.

Bonne nouvelle sur les sacs

Les bénévoles du MCS mènent des enquêtes sur le nettoyage des plages tout au long de l'année, mais on peut s'attendre à ce que des milliers de personnes y participent, enregistrant les déchets qu'elles ramassent afin que les données puissent être utilisées pour contribuer aux efforts futurs.

Dans les MCS État de nos plages rapport pour 2023, ces données révèlent une nette réduction du nombre de sacs plastiques en circulation. Les 4,684 80 enregistrés au Royaume-Uni et dans les îles anglo-normandes représentent une baisse moyenne de XNUMX % du nombre d'échouages ​​échoués au cours de la dernière décennie, au cours de laquelle les magasins ont commencé à les facturer.

Collecte des déchets sous-marins (BSAC)

"La collecte des déchets à chaque plongée peut faire une réelle différence, que ce soit par le biais d'un ramassage de déchets sur un site de plongée habituel ou d'un effort ciblé du club lors d'un voyage de plongée plus long", déclare Mary Tetley, PDG du BSAC.

« Grâce à la formation d'organisateur de nettoyage des plages proposée par la Marine Conservation Society, le nettoyage des plages peut également faire partie d'un événement de ramassage de déchets sous-marins, afin que tous les membres du club et leurs familles puissent y participer.

«Plus il y a de membres du BSAC qui s'impliquent dans le Great British Underwater Litter Pick, plus nous pouvons avoir un impact positif.»

«Nous sommes vraiment reconnaissants de bénéficier du soutien du BSAC dans la sensibilisation aux déchets marins», a déclaré Justine Millard, directrice associée de l'engagement du MCS. « Leurs membres voient les dommages que les déchets dans nos mers peuvent causer à toute notre merveilleuse vie marine au Royaume-Uni.

"Nous encourageons tous les membres du BSAC à s'impliquer dans un nettoyage de plage avec nous cet été pour empêcher les déchets d'être lavés ou rejetés dans la mer."

Pour participer ou organiser une collecte de déchets sous-marine entre le 20 et le 29 septembre le site du BSAC pour obtenir des conseils sur la planification et la sécurité, et visitez le site MCS pour en savoir plus sur le nettoyage des plages.

