Augmentation considérable de la résistance à la chaleur grâce aux super-coraux de Secore

Jeunes coraux reproduits artificiellement à l'aide d'une forme de in vitro La fertilisation, par opposition au clonage à partir de fragments de coraux existants, a montré une résistance significativement plus grande au blanchissement lors de la vague de chaleur mortelle qui a frappé la région des Caraïbes en 2023, selon une nouvelle étude évaluée par des pairs de l'organisme de conservation basé en Floride Secore International.

Secore affirme que son rapport constitue la première preuve scientifique que les coraux restaurés à l'aide de méthodes de reproduction naturelle se révèlent beaucoup plus résistants à la chaleur que les coraux propagés à partir de fragments lorsqu'ils sont soumis à des températures d'eau de mer bien supérieures aux seuils de blanchissement.

Corail sain élevé pendant un épisode de blanchissement sur le récif (Raul Tecalco Renteria / Secore International)

For the past five years Secore has been running an ambitious programme of laboratory coral-breeding as a way of restoring reefs, an approach that involves Formation a network of partners throughout and, it hopes, soon beyond the Caribbean region.

« Tous les efforts ont valu la peine », a-t-il déclaré. « Pendant la vague de chaleur dévastatrice qui a frappé les Caraïbes en 2023, les jeunes coraux élevés sur le récif sont restés en bonne santé, tandis que la plupart des coraux sauvages restants ont blanchi et beaucoup sont morts par la suite. »

Procédé

Selon Secore, la méthode traditionnelle de multiplication artificielle des coraux consiste à casser un fragment d'une colonie source afin de faire pousser une nouvelle colonie qui lui servira de clone. Les petits fragments de corail sont cultivés dans des pépinières et transplantés manuellement sur le récif.

Frai des coraux (Paul Selvaggio / Secore International)

La méthode d’ensemencement des coraux actuellement mise en œuvre ne consiste pas à créer des clones. Elle consiste plutôt à collecter des œufs de coraux sauvages et à fertiliser les œufs et le sperme en laboratoire, voire sur un bateau ou sur la plage, pour produire des millions d’embryons.

Les larves de corail en développement sont cultivées dans des enceintes océaniques et installées sur des substrats spéciaux pour être repiquées sur le récif une fois qu'elles atteignent une certaine taille.

Chaque fois qu’une population se reproduit, la nouvelle progéniture reçoit de nouveaux ensembles mixtes de gènes par recombinaison, ce qui les rend distincts de leurs colonies parentales et permet ainsi l’adaptation.

Seuls les jeunes coraux produits par reproduction présentent une résistance plus élevée au blanchissement par rapport aux colonies et fragments de coraux adultes, explique Secore.

Bien que la progéniture naturelle puisse se comporter de manière similaire sous des températures élevées, l'échec général du recrutement des espèces construisant des récifs dans les Caraïbes signifie que peu de progénitures naturelles se produisent désormais.

Juvénile de corne d'élan en bonne santé (Paul Selvaggio / Secore International)

Première aube

Une équipe de Secore, lors d'une plongée de surveillance de routine au Mexique, a été la première à remarquer que les coraux qu'elle avait implantés semblaient être en parfaite santé, et leurs homologues de Curaçao ont fait une observation similaire avec une espèce différente peu de temps après.

« Nos scientifiques à Curaçao et au Mexique, en collaboration avec notre partenaire Coralium Lab, ont recueilli des données sur l’état de santé de plusieurs espèces et cohortes de coraux que nous avons implantés », explique la directrice de recherche de Secore, le Dr Margaret Miller. « Nous avons ensuite contacté des partenaires de notre réseau de restauration des Caraïbes pour voir dans quelle mesure ce schéma était répandu et cohérent.

« Cela a confirmé que les recrues assistées de six espèces de coraux constructeurs de récifs sur 15 sites récifaux individuels dans cinq pays du bassin des Caraïbes présentaient le même schéma : les jeunes coraux élevés pour la restauration sont beaucoup plus résistants au blanchissement sous des niveaux extrêmes de stress thermique que les coraux dominants sur le récif. »

« J’ai travaillé sur la reproduction des coraux dans les Caraïbes au cours des 30 dernières années, tout en étant témoin de la perte considérable de coraux – due aux maladies, aux ouragans et aux vagues de chaleur – et de l’effondrement des communautés qui en dépendent », explique le Dr Miller.

« Ces résultats sont très encourageants et confirment que la restauration par le biais de recrutements assistés de coraux peut jouer un rôle important dans l’orchestration de la persistance des coraux dans un avenir plus chaud. Néanmoins, la véritable sécurisation de l’avenir des récifs coralliens dépend absolument de la réussite de l’humanité à contrôler le réchauffement climatique. »

Coraux cornes d'élan blanchis (Sandra Mendoza Quiroz / Secore International)

Coraux cornes d'élan en bonne santé (Paul Selvaggio / Secore International)

L'investissement est payant

« Notre investissement au cours des cinq dernières années pour construire un vaste réseau de restauration des coraux dans les Caraïbes a porté ses fruits », déclare le fondateur et directeur exécutif de Secore, le Dr Dirk Petersen.

« Ce réseau permet non seulement de produire et de repiquer des dizaines de milliers de coraux chaque année, mais aussi d’évaluer immédiatement la façon dont ces coraux ont réagi à cette vague de chaleur sans précédent. Notre priorité est désormais d’étendre les efforts à l’échelle de l’écosystème. »

La restauration des coraux à elle seule ne suffira pas à guérir les récifs à long terme, mais elle peut permettre de gagner le temps dont les populations de coraux ont besoin pour survivre jusqu'au siècle prochain, affirme-t-on. SecoreElle cherche désormais à étendre ses activités à l’Indo-Pacifique, et prévoit d’installer une équipe à Maurice avant fin 2024 pour créer une base dans l’océan Indien.

L'étude, qui couvre les travaux effectués au large du Mexique, de la République dominicaine, des îles Vierges américaines, de Bonaire et de Curaçao, est publié dans la revue Plosone.

