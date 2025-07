Un requin ange aperçu au large de l'ouest du Pays de Galles

L'observation rare d'un requin-ange a été capturée par une caméra sous-marine déployée dans la baie de Cardigan par le Wildlife Trust of South & West Wales (WTSWW). C'est la première fois depuis quatre ans.

Les requins-anges sont classés en danger critique d'extinction sur la Liste rouge de l'UICN. Souvent associés par les plongeurs britanniques aux îles Canaries, où les observations sont plus probables, ils peuvent atteindre 2 m de long et se comportent comme des raies : camouflés dans le sable, ils guettent les proies qui passent, comme les poissons plats, les crustacés et les mollusques.

Ce comportement les rend vulnérables au chalutage de fond, et leur faible taux de reproduction contribue également à une diminution inquiétante de leur nombre.

Divernet a rapporté hier (26 juillet) comment Le Cornwall Wildlife Trust célèbre la Semaine nationale de la mer, dont le thème de 2025 est « Les fonds marins sous les vagues ». L'observation des requins des fonds marins par WTSWW constitue un excellent prélude à ses propres contributions à l'événement annuel.

Le requin a été enregistré par un système vidéo sous-marin à distance appâté (BRUVS) déployé par la fiducie par l'intermédiaire de son Centre de la faune marine de la baie de Cardigan, où une équipe étudie le régime alimentaire des dauphins et la diversité marine de la région. Des caméras ont été placées dans divers habitats, à l'intérieur et à l'extérieur des aires marines protégées (AMP), enregistrant pendant une heure à chaque endroit.

Les 139 AMP désignées au Pays de Galles ne sont pas entièrement protégées contre le chalutage de fond, indique le WTSWW.

Décrivant cette observation comme « une rencontre rare et passionnante », la directrice de la conservation et de la recherche marines de Trust, le Dr Sarah Perry, a déclaré qu'elle était arrivée à un moment crucial, alors que le parlement gallois discute de l'interdiction du chalutage de fond dans les AMP avec le gouvernement britannique.

« Notre projet Dolphin Diet Detectives, financé par le gouvernement gallois par le biais du Nature Networks Fund, utilise des caméras sous-marines pour révéler l'incroyable diversité de la vie sur les fonds marins », a déclaré Perry.

« Ces résultats soulignent l'urgence de protéger ces habitats fragiles contre des activités néfastes comme le chalutage de fond. » Le fonds est recherche davantage de signatures pour sa pétition pour arrêter la pratique.

