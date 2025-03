Tout va bien à Wakatobi

Une conversation avec la biologiste marine Julia Meller

Après avoir obtenu son Master of Science en biologie marine à l'Université d'Oxford, Julia Mellers a rejoint l'équipe de Wakatobi en 2024. L'arrivée d'une biologiste marine a suscité l'enthousiasme des clients, du personnel du complexe et des partenaires locaux. À ce jour, Mellers a déjà mis en place des programmes innovants d'évaluation de la santé des récifs dans la réserve marine privée de Wakatobi, utilisant l'imagerie et l'analyse de données assistées par IA. Ce processus analytique permet à l'équipe de Wakatobi de surveiller de près les précieuses données issues de nos précieux récifs. Le travail de Mellers est renforcé par des partenariats de longue date avec les villages locaux, qui partagent notre objectif commun de protection des récifs. Le lien profond de la communauté avec l'océan est essentiel au succès du programme. Le travail continu de Mellers témoigne de l'importance de la conservation marine, non seulement à Wakatobi, mais à l'échelle mondiale.

Les études de santé des récifs du Wakatobi Dive Resort sont menées dans toute la zone protégée, certaines études étant améliorées par l'ajout d'échantillonnage d'ADN environnemental et de surveillance du paysage sonore.

Nous avons récemment rencontré Julia pour avoir les dernières nouvelles sur ce projet en cours et ses impressions sur Wakatobi en général.

Q : Quel a été l’aspect le plus gratifiant de votre première année à Wakatobi et qu’attendez-vous le plus avec impatience à l’avenir ?

A: Je ressens un profond sentiment de calme en plongeant à Wakatobi. Alors que de nombreux récifs coralliens du monde sont aujourd'hui menacés ou compromis, tout va bien dans notre réserve marine. Nous disposons désormais de données scientifiques confirmant que l'avenir de ces récifs d'une biodiversité incroyable est assuré, grâce à un système de préservation efficace. Ce fut une expérience extrêmement enrichissante de traduire le plaisir de plonger et d'explorer des récifs intacts en données qui capturent minutieusement la biodiversité et confirment les effets positifs des initiatives de conservation collaboratives de Wakatobi.

« Nous utilisons désormais les données recueillies au cours de l’année écoulée pour inviter des partenaires externes à participer à un effort de préservation des récifs dont l’impact est documenté. L’effort de conservation de Wakatobi évolue et s’étend continuellement, et j’ai hâte de voir comment nous pouvons accélérer au mieux cette croissance. »

Q : Avez-vous remarqué des changements dans la santé des coraux, dans les populations de poissons ou même la présence d’espèces envahissantes ?

A: Nous commençons à percevoir un signal clair de protection de l'écosystème dans les données sur la santé des récifs. Les évaluations sont réalisées à partir de relevés photographiques de scanners récifaux, qui sont ensuite analysés par un programme d'IA entraîné à classer la vie récifale de Wakatobi. Les résultats indiquent que les récifs situés à l'intérieur de la zone protégée sont nettement plus sains que les récifs voisins non protégés. Nos scanners récifaux confirment également que l'année dernière, alors que de nombreux récifs ont subi un blanchissement mondial catastrophique, aucun blanchissement systématique significatif n'a été observé à Wakatobi.

L'intégration de la surveillance scientifique et de l'évaluation de la santé des récifs dans le programme de plongée de l'équipe de plongée de Wakatobi est facilitée par leur vaste expérience et leur enthousiasme à contribuer à l'effort scientifique.

L'intégration du suivi scientifique dans le programme de plongée est facilitée par la vaste expérience et l'enthousiasme de l'équipe de plongée à contribuer à l'effort scientifique, explique Julia. Photo de Kristian Gaeckle

L'ADN environnemental est constitué de minuscules fragments de matériel génétique laissés par les organismes, tels que des cellules, de la peau, des déchets et du mucus. L'eau des récifs contient des informations précieuses sur les habitants des récifs environnants, mais ces informations doivent être démêlées. Nous avons filtré l'eau des récifs, piégeant l'ADN sur un filtre, puis expédié ce dernier à un laboratoire pour analyse. Au laboratoire, ils utilisent de petits fragments appelés amorces pour commencer le tri de l'ADN. Ces amorces sont comme de petites étiquettes pour l'ADN. Elles se fixent à une partie de la séquence commune à un type d'organisme particulier. Par exemple, certaines amorces se fixent au corail et ciblent une section particulière de l'ADN propre à différentes espèces de coraux. C'est une nouvelle technique formidable, car elle permet de collecter de grandes quantités d'informations de manière non invasive. Ce projet est particulièrement intéressant, car les amorces coralliennes n'apparaissent que récemment dans la littérature scientifique. Nous avons détecté les coraux les plus rares uniquement sur les sites les plus riches en biodiversité. Il semble que nous puissions utiliser l'analyse de l'ADN environnemental des coraux comme indicateur direct de la santé des récifs, une approche novatrice ! C'est vraiment passionnant !

Ces données ont mis en lumière la biodiversité de Wakatobi, confirmant par exemple la présence de 11 espèces de coraux vulnérables, parmi d’autres créatures rares.

« C’est un privilège rare de travailler dans un endroit où les gens et la vie marine coexistent, « Pas seulement de manière pacifique, mais de manière productive. »

Q : Quelles autres initiatives de recherche sur les récifs sont en cours ou en phase de planification ?

A: Nous intensifions désormais nos efforts de recherche afin de mesurer l'état du récif sur une plus grande partie de la zone protégée tout au long de l'année. Cela implique d'intégrer le suivi scientifique au programme de plongée de l'équipe, une tâche facilitée par la vaste expérience de l'équipe et son enthousiasme à contribuer à l'effort scientifique. La collecte continue de données par l'équipe, grâce à l'analyse par IA, nous permet de surveiller l'état de l'ensemble de l'écosystème récifal.

Nous ajoutons également de nouvelles méthodes à notre boîte à outils. Nous avons récemment déployé un kit de capteurs qui transmet des informations météorologiques océaniques en temps réel à une application. Cela nous permet de surveiller le métabolisme du récif en temps réel. Nous pouvons observer tout au long de la journée comment la lumière du soleil détermine l'équilibre entre photosynthèse et respiration sur le récif, provoquant ainsi d'importantes fluctuations quotidiennes de la composition chimique de l'eau. Les importantes fluctuations observées à Wakatobi sont le signe d'un récif métaboliquement actif et, par conséquent, d'écosystèmes productifs.

Q : Qu'est-ce qui vous inspire dans votre travail avec l'équipe du complexe ?

A: C'est un privilège rare de travailler dans un lieu où les hommes et la vie marine cohabitent, non seulement pacifiquement, mais aussi de manière productive. Que ce soit en surface ou sous l'eau à Wakatobi, il est véritablement inspirant de constater comment les systèmes se soutiennent mutuellement. Wakatobi n'est pas un système statique : il possède un riche historique d'opérations réussies et reste à la pointe de l'innovation. Travailler dans cet environnement dynamique implique d'affiner continuellement les mesures de recherche déjà en place tout en gardant un œil sur les prochaines avancées qui créeront de la valeur.

Cornucopia illustre l'état d'avancement de l'évaluation de la santé des récifs et de la croissance des coraux sur les sites de Wakatobi. Photo de Warren Baverstock.

Q : Avez-vous un site de plongée ou un type de vie marine préféré à Wakatobi ?

A: « Pour moi, l’un des avantages de visiter fréquemment les mêmes sites de plongée est que l’on apprend à connaître des animaux aux personnalités particulières. Il y a une pieuvre particulièrement colérique au zoo, souvent perchée sur un rocher et qui frappe tout poisson qui ose s’approcher de trop près !

Sans les programmes d'évaluation de la santé des récifs, les tortues telles que cette tortue imbriquée du site de Dunia Baru ne pourraient pas compter sur des récifs sains. Photo de Christian Gloor

Un poisson-lime gribouillé à Cornucopia, une espèce normalement timide, est toujours heureux de poser pour une photo. Un couple de poissons-porcs-épics se poursuit perpétuellement à Spiral Corner. Une tortue imbriquée à Dunia Baru est toujours si déterminée à grignoter qu'elle semble à peine remarquer la présence de quelqu'un !

Le programme d'évaluation de la santé des récifs coralliens de Wakatobi contribue à la vitalité des récifs coralliens et à la préservation des populations de poissons, comme ces vivaneaux noirs du site de Waktaobi à Roma. Photo : Walt Stearns

Je n'ai pas pu choisir un seul site préféré : la diversité des biogéographies des récifs de Wakatobi engendre des assemblages uniques. Les pinacles et les crêtes récifales sont souvent qualifiés d'« aimants écologiques », leur topographie attirant les concentrations de poissons prédateurs. Roma est l'un de ces sites, où l'on peut souvent apercevoir des thons à dents de chien parmi des bancs de vivaneaux noirs, de barracudas et d'empereurs à long nez. À Pockets, la pente récifale est plus profonde qu'ailleurs, donnant naissance à une étonnante diversité d'espèces de coraux durs, qui ne peuvent se développer en profondeur que grâce aux eaux claires de Wakatobi. À Turkey Beach, les courants accélèrent l'eau sur une série de crêtes qui attirent les requins à pointes noires et les raies aigles.

Q : À quels autres développements passionnants pouvons-nous nous attendre dans les mois à venir ?

A: En janvier dernier, une équipe de Pristine Seas, filiale de National Geographic, était présente au complexe hôtelier pour documenter nos efforts. Leur travail sera intégré à un film narré par David Attenborough, intitulé « Ocean », qui sortira en mai prochain. Dans le cadre de sa campagne d'action suite à la sortie de ce film, National Geographic a visité cinq sites afin d'étudier la réussite de la préservation marine. Wakatobi a été sélectionné car les efforts de préservation ont un impact positif durable sur les populations et l'environnement. S'il était reproduit, le modèle d'évaluation de la santé des récifs de Wakatobi pourrait transformer les écosystèmes marins bien au-delà de Sulawesi. C'était donc formidable de pouvoir participer à la mission de Pristine Sea. Cette équipe avait voyagé dans d'innombrables contrées lointaines, raconté d'innombrables histoires, et pourtant, elle reconnaissait le caractère unique de Wakatobi, sur et sous l'eau.

«Tout va bien à Wakatobi», déclare la biologiste marine Julia Mellers. Photo de Wakatobi Resort

