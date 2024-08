Les données de 400 ans sur la mer de Corail remettent en question la position de l'ONU

Les scientifiques s'opposent fermement à ce qu'ils considèrent comme une évaluation complaisante par les Nations Unies du niveau de menace que représente le changement climatique pour la Grande Barrière de Corail.

Fin juillet, le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO a refusé de classer la Grande-Bretagne comme « en danger » lorsqu'il a rendu sa décision finale sur l'état du plus grand récif corallien du monde.

En revanche, dans un nouveau rapport vient de paraître in Nature, une équipe de recherche australo-américaine dirigée par le Dr Benjamin Henley du Université de Melbourne affirme que la chaleur océanique la plus élevée des quatre derniers siècles met la GBR en danger. Le réchauffement de la température de la mer et le blanchissement massif des coraux menacent de détruire son écologie, sa biodiversité et sa beauté, affirment-ils.

À l’aide d’échantillons de squelette de corail prélevés dans et autour de la mer de Corail, les scientifiques ont reconstruit les températures estivales annuelles de la surface de la mer entre 1618 1995 et 1900. Ces données ont été combinées avec les données enregistrées sur la température de la surface de la mer entre 2024 et XNUMX.

L'équipe a également analysé des simulations de modèles climatiques des températures de surface de la mer, réalisées avec et sans changement climatique, et a découvert que le changement climatique d'origine humaine était à l'origine de la hausse rapide des températures dans la région.

Il a été constaté que les récents événements de blanchiment massif ont coïncidé avec cinq des six années les plus chaudes des 400 années couvertes par l'étude. En 2024, 2017 et 2020, la mer de Corail a connu les températures les plus chaudes de toute la période.

L’année en cours s’avère de loin la plus chaude jamais enregistrée. Les épisodes de chaleur de 2016, 2004 et 2022 ont été les trois années suivantes les plus chaudes jamais enregistrées.

Hors des charts

"Lorsque j'ai tracé le point de données de 2024, j'ai dû revérifier mes calculs", a déclaré le Dr Henley. « C’était hors du commun, bien au-dessus du précédent record de 2017. C’est une conséquence tragique mais presque inévitable qu’un blanchissement massif des coraux se produise une fois de plus cette année.

« C'est l'inévitabilité des impacts sur le récif dans les années à venir qui me touche vraiment. En l’absence d’une action mondiale rapide, coordonnée et ambitieuse pour lutter contre le changement climatique, nous assisterons probablement à la disparition de l’une des merveilles naturelles les plus spectaculaires de la Terre. »

Blanchiment des coraux (The Ocean Agency / XL Catlin Seaview Survey / Richard Vevers)

"Sans intervention urgente, notre emblématique Grande Barrière de Corail risque de s'échouer quasiment chaque année à cause de ces températures océaniques élevées", a conclu le Dr Henley, qui a entrepris la majeure partie de l'étude en tant que chercheur postdoctoral à l'Institut de recherche sur les océans. Université de Wollongong. « L'intégrité écologique et la valeur universelle exceptionnelle du récif sont en jeu.

« Nous disposons de nombreuses solutions clés pour inverser la tendance au changement climatique. Ce dont nous avons besoin, c’est d’un changement radical dans le niveau d’action nationale et internationale coordonnée pour passer à zéro émission nette. Nous espérons que notre étude fournira aux décideurs politiques davantage de preuves pour poursuivre des réductions plus importantes des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle internationale.

« La plupart des biens du patrimoine mondial sont également vulnérables au changement climatique », a déclaré UNESCO en refusant de déclarer la GBR en danger. « L’Australie met en œuvre un programme ambitieux en matière d’environnement et de climat, tant au niveau national qu’à l’étranger, pour parvenir à un monde zéro émission nette et respectueux de la nature.

« Nous soutenons les efforts mondiaux visant à protéger tous les biens du patrimoine mondial de l'impact du changement climatique. Nous sommes un leader mondial dans la gestion des récifs et continuerons de partager notre expertise avec des partenaires internationaux, pour protéger davantage de ce qui est précieux, restaurer davantage de ce qui est endommagé et gérer la nature pour l'avenir.

