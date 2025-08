Le 35e conseil du Royaume-Uni adopte une motion pour l'océan

Le Conseil de Cheshire West & Chester (CWAC) est devenu la 35e autorité locale du Royaume-Uni à s'engager à prendre des mesures pour des mers et des eaux intérieures plus propres et plus saines en adoptant une « Motion pour l'océan », une initiative que l'organisme directeur, le British Sub-Aqua Club, affirme soutenir dans le cadre de sa stratégie environnementale.

Motion for the Ocean a été développé pour donner aux conseils un moyen pratique de soutenir la restauration marine, de la réduction de la pollution et de l'amélioration de la qualité de l'eau à l'intégration de la santé des océans dans la planification locale, explique le BSAC, les autorités intérieures et côtières prenant des mesures locales sur ce sujet mondial. aide.

La motion du CWAC a été présentée par un conseiller local qui avait entendu les préoccupations des résidents concernant la pollution, les eaux usées et la perte de biodiversité dans les espaces bleus locaux.

« J'ai vu à la fois les merveilles et les dégâts causés à nos cours d'eau, mais nul besoin d'être plongeur ou nageur pour s'en soucier », a déclaré Debbie Powell, responsable de la communauté du BSAC et résidente de la région de Chester. « Nos rivières et nos mers appartiennent à tous, et cette motion offre aux communautés comme la nôtre un véritable moyen de faire bouger les choses. C'est formidable de voir mon conseil municipal s'engager. »

Emily Cunningham MBE, biologiste marine et cofondatrice de l'initiative Motion for the Ocean, a déclaré que cette initiative montrait que les communautés reconnaissaient à quel point elles étaient connectées à l'océan « même à des kilomètres de la côte ».

« Les eaux intérieures rejettent de l'eau en aval, et cette eau transporte des déchets, des produits chimiques et des nutriments qui nuisent à la vie marine et aux économies côtières », a-t-elle déclaré. « Le CWAC a fait preuve d'un réel leadership environnemental. »

La BSAC affirme qu'elle s'efforce d'encourager les citoyens du Royaume-Uni à prendre des mesures individuelles en contactant les conseillers locaux et leur demandant de proposer une motion pour l'océan.

