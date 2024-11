Célébrez le 20e anniversaire du Magic Island Dive Resort en 2025

Le 1er janvier 2025, Magic Island fêtera son 20e anniversaire et les propriétaires du complexe, Arie Hoogendoorn et Desiree Pullens, souhaitent célébrer cette réalisation remarquable d'une manière spéciale avec leur équipe et leurs invités, en invitant les plongeurs à se joindre à eux pour une célébration d'un an l'année prochaine.



« Pour célébrer notre 20e anniversaire, nous offrons 20 % de réduction à nos clients sur les forfaits réservés à l'avance tout au long de l'année. Tous les plongeurs qui réservent et fêtent avec nous notre anniversaire en 2025 pourront profiter de cette réduction exceptionnelle dans nos deux complexes », a déclaré le propriétaire Arie Hoogendoorn.



Pour préparer cette année festive, Magic Island, basé à Moalboal, Cebu, a subi une rénovation majeure (juillet-septembre 2024), comprenant des salles de bains rénovées, de nouveaux toits en nipa pour les bungalows et un entretien annuel des bateaux et des bouteilles de plongée, le tout pour l'année anniversaire.

Que vous soyez un plongeur expérimenté, un nouveau venu dans la plongée, un ancien client ou un nouveau venu dans le concept de Magic, c'est une excellente occasion de découvrir la magie du Magic Island Dive Resort.

Coraux colorés sur les récifs de Moalboal (crédit : Patrick Kranenbroak)

Vous n’êtes pas encore convaincu ? Ici voici 19 raisons supplémentaires pour lesquelles Magic Island est la destination idéale pour vos vacances de plongée en 2025 !



Vous pouvez dès à présent vous renseigner et réserver votre séjour à Magic Island ou Magic Oceans pour 2025, et bénéficier d'une remise anniversaire de 20%. Visitez le site de NDN Collective, ou email pour demander votre offre et les conditions.