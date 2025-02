La BSAC proposera des ateliers, des récompenses et des actions sur l'océan au salon GO Diving

Le British Sub Aqua Club (BSAC) se prépare pour un week-end plein d'action lors du GO Diving Show de ce week-end, avec des ateliers engageants, des prix prestigieux et des initiatives de conservation passionnantes.

Les ateliers de la BSAC offriront des informations précieuses et des conseils pratiques aux membres de la BSAC présents au salon. Les sujets abordés comprennent les dernières recommandations de sécurité des plongeurs suivant les tendances récentes, les mises à jour des compétences en matière de sécurité, le soutien des instructeurs et le lancement d'une collaboration avec Mouvement pour l'océan, une campagne permettant à tous les plongeurs et snorkeleurs de soutenir les conseils locaux dans la protection de l'environnement sous-marin.

Les visiteurs du stand BSAC (stand 54) pourront rencontrer l'équipe, notamment Mary Tetley, directrice générale de BSAC, Sophie Heptonstall, responsable de la plongée et de la formation, ainsi que les équipes d'adhésion et d'assistance aux plongeurs. Tout le monde est invité à venir découvrir ce que la communauté BSAC a à offrir et comment elle pourrait améliorer votre vie de plongeur.

L'équipe BSAC sera présente en force au GO Diving Show

Mary Tetley a déclaré : "Le GO Diving Show est toujours un moment fort du calendrier de la plongée. C'est une opportunité fantastique de se connecter avec des plongeurs de tous horizons, de partager nos initiatives et d'accueillir de nouveaux membres dans notre communauté. Nous avons hâte de vous revoir bientôt !

Le week-end comprendra également une cérémonie de remise de prix spéciale le samedi sur la scène britannique, où le BSAC récompensera les contributions exceptionnelles à la plongée, y compris la présentation du trophée des expéditions et des prix des instructeurs.

Pour en savoir plus sur la présence de BSAC au GO Diving Show, y compris les détails des ateliers et les modalités d'inscription, visitez le site Web de BSAC ici.

