La BSAC s'associe à d'autres organismes directeurs des sports nautiques pour lutter pour une meilleure protection des eaux britanniques

Le British Sub-Aqua Club (BSAC) s'unit à d'autres organismes directeurs des sports nautiques pour appeler au changement afin de protéger les eaux britanniques en exigeant une action plus forte du gouvernement et de l'industrie pour lutter contre la pollution de l'eau.

La BSAC est désormais membre de la Clean Water Sports Alliance (CWSA), un regroupement d'organismes directeurs nationaux (Angling Trust, British Rowing, British Triathlon, GB Outrigger, Paddle UK, Royal Yachting Association et Swim England) qui se sont réunis en avril aide de la pollution de l’eau et définir une vision pour créer des espaces bleus sains et riches en nature pour que chacun puisse profiter des sports nautiques.

Selon la CWSA, « près de la moitié du total des médailles remportées par l'équipe britannique aux Jeux olympiques de Paris 2024 (46 %) provenait des sports nautiques et pourtant nous risquons de tout perdre si nous n'agissons pas maintenant pour nous attaquer à l'énorme problème de la qualité de l'eau au Royaume-Uni ».

Membres de la CWSA

Représentant des milliers de membres, des athlètes d'élite et encore plus d'usagers de l'eau, les priorités qui guident ses actions sont :

Des mesures plus poussées et plus rapides contre la pollution. Améliorer la santé des eaux britanniques d'ici 2030. Permettre aux gens de faire des choix éclairés en temps réel sur le lieu et le moment de participer à des sports et activités nautiques. Reconnaissance de tous les utilisateurs d’eau récréative dans la prise de décision et les politiques.

Aujourd'hui (vendredi 13 septembre) au Southampton International Boat Show, l'Alliance a officiellement accueilli quatre nouveaux membres - BSAC, Surfing England, British Kitesport et la British Dragon Boat Racing Association (BDA) - ajoutant davantage de voix à la campagne.

En plus d'accueillir de nouveaux membres, la CWSA s'est également engagée auprès de grandes sociétés de distribution d'eau telles que Severn Trent Water et leur organisme professionnel Water UK, a partagé des données et une expertise collectives sur des questions telles que les tests de l'eau et, ensemble, a déjà un impact significatif depuis son lancement en avril de cette année.

La semaine dernière, l'Alliance a salué l'annonce par le secrétaire d'État du nouveau projet de loi sur l'eau (mesures spéciales) et la promesse de nouvelles réformes, mais elle affirme que « le vrai travail commence maintenant ».

Des plongeurs britanniques explorent notre littoral riche et diversifié

L’Alliance se réjouit de poursuivre les discussions avec les ministres et les fonctionnaires pour garantir que les plans de l’industrie répondent aux demandes de ses membres pour des environnements sûrs et propres où ils peuvent apprécier d’être sur, dans ou sous l’eau.

Mary Tetley, PDG de la BSAC, a déclaré : « L’eau propre est essentielle pour l’avenir de notre sport et la santé de nos écosystèmes marins. Nos plongeurs dépendent de ces espaces bleus et il est de notre responsabilité de les protéger. Nous pensons que tout le monde devrait avoir la possibilité de découvrir l’émerveillement, l’aventure et la tranquillité qu’offrent nos eaux britanniques. C’est pourquoi nous unissons nos forces à celles de nos partenaires pour exiger du gouvernement et de l’industrie une action plus forte pour lutter contre la pollution de l’eau. »

Ben Powis, PDG de Surfing England, a commenté : « En tant que surfeurs, nous avons un lien profond avec l’océan et notre littoral, dont dépendent notre sport et notre mode de vie. Nous sommes les gardiens de cet environnement délicat et des mesures sont nécessaires pour lutter contre la pollution, notamment le déversement d’eaux usées, qui contamine nos eaux côtières et, trop souvent, met nos plages en danger. En rejoignant la Clean Water Sports Alliance, nous pouvons travailler collectivement pour exercer une réelle pression sur les décideurs politiques et régulateurs et conduire un changement positif ».

Phil Horton, responsable environnement et développement durable de la Royal Yachting Association, a déclaré : « C'est formidable de voir la représentation au sein de l'Alliance s'accroître avec l'ajout de quatre nouveaux sports. Cela démontre l'étendue des activités touchées par la pollution et la contamination de l'eau ».

Photomatons Crédit : Simon Rogerson et Jane Morgan