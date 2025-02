La BSAC nomme le président du groupe Environnement et Développement Durable

Le club britannique de plongée sous-marine (BSAC) a nommé la scientifique environnementale Katherine Knight à la tête d'un nouveau groupe Environnement et Développement Durable.

Katherine dirigera une équipe de bénévoles qui guidera l'organisation sur les questions écologiques, poursuivant ainsi le bon travail commencé par Jane Maddocks, ancienne conseillère en patrimoine et environnement.

Katherine est familière à de nombreux membres du BSAC, grâce à son travail au sein de l'association écossaise de conservation Seawilding. En tant que membre d'une équipe de Seawilding, Katherne a fourni des conseils d'expert qui ont façonné les cours Shore Surveyor et Underwater Surveyor avant qu'ils ne soient introduits avec succès dans le programme de formation.

Katherine a déclaré à propos de sa nomination : « Je suis ravie d’assumer le rôle de présidente du groupe Environnement et Développement durable. C’est vraiment positif de voir une organisation aussi respectée que la BSAC placer l’environnement au cœur de sa vision. J’ai hâte de travailler avec la fantastique équipe de la BSAC et de développer des initiatives passionnantes au profit des membres de la BSAC et de l’océan que nous aimons tous. »

Mary Tetley, PDG de BSAC, a déclaré : « Je suis ravie d’accueillir Katherine en tant que nouvelle présidente du groupe Environnement et développement durable. Nous sommes tous désireux de faire avancer ce domaine stratégique en 2025 et au-delà et nous sommes impatients de constituer avec Katherine une équipe qui fera une réelle différence. »

Katherine Knight sera présente à la Salon de la plongée GO à Kenilworth (1er et 2 mars), où elle sera heureuse de rencontrer les membres et de partager ses réflexions sur les initiatives environnementales de la BSAC. Les membres sont également invités à assister à la Atelier Motion pour l'Océan, qui sera lancé lors du salon.