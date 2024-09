Dernières nouvelles : Scuba Diver Magazine déménage sur Divernet !

Depuis l'acquisition Divernet.com en 2021, RORK Media a géré deux sites Web distincts – ScubaDiverMag.com et Divernet.com – tous deux s’adressant au même public de niche.

Après mûre réflexion, nous avons décidé de fusionner les deux plateformes. Cette transition se fera progressivement au cours des deux prochains mois et nous sommes ravis de partager les avantages que cela apportera à notre communauté.

Pourquoi nous fusionnons

La gestion de deux sites Web distincts dans le même espace a mis à rude épreuve nos ressources et divisé notre attention. En regroupant tout sous un même toit, nous pouvons consacrer plus de temps et d'énergie à vous offrir une expérience encore meilleure.

Nous pourrons nous concentrer sur la réalisation Divernet.com la « plateforme de référence » pour les plongeurs du monde entier – encore plus qu’elle ne l’est déjà.

Ce qui change

• ScubaDiverMag.com sera progressivement supprimé : tout le contenu et les ressources seront déplacés vers Divernet.com.

• Divernet.com grandira : Nous élargissons notre contenu, nos ressources et nos fonctionnalités pour vous offrir une expérience plus riche.

• Une expérience utilisateur plus fluide : avec tous les efforts sur une seule plateforme, attendez-vous à des mises à jour plus rapides, une navigation plus facile et un contenu plus pertinent.

Nous sommes enthousiasmés par l’avenir et sommes impatients de proposer une solution améliorée. Divernet.com qui deviendra le foyer de tout ce qui concerne la plongée, y compris Scuba Diver Magazine et ses marques associées.

FAQ

• Est-ce que j'aurai toujours accès au même contenu ? Oui ! Tout le contenu de ScubaDiverMag.com sera déplacé vers Divernet.com.

• Dois-je faire quelque chose ? Il suffit de mettre un signet Divernet.com et restez à l'écoute pour les mises à jour.

• Quand la fusion sera-t-elle achevée ? Au cours du mois prochain, vous remarquerez la fusion des propriétés sociales, la fusion finale des sites ayant lieu les 5 et 6 octobre, après quoi nous éliminerons progressivement ScubaDiverMag.com.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à : info@divernet.com