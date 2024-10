Un plongeur Tudor noir mis à l'honneur lors de conférences sur l'histoire

L'histoire peu connue d'un plongeur noir du XVIe siècle connu pour avoir plongé sur le navire amiral d'Henri VIII Mary Rose et le naufrage de 1546 Sancta Maria et Sanctus Edwardus figure dans l'une des présentations de la conférence annuelle de la Historical Diving Society (HDS) de cette année.

L'événement aura lieu le 16 novembre au siège de la société de projets offshore Subsea7 à Sutton, dans le Surrey. Il est ouvert non seulement aux membres de HDS mais à toute personne intéressée par la plongée.

Explorant le rôle des plongeurs dans l'histoire, le programme de cette année s'étend du Moyen Âge au XXe siècle et comprend des plongées militaires et des opérations de sauvetage.

Récupération d'une arme au Cap-Vert (HDS)

La conférence d'ouverture d'Eamon « Ginge » Fullen présentera un aperçu de la branche de plongée déminage de la Royal Navy à travers les réalisations extraordinaires de certains de ses plongeurs, indique le HDS. Ses premiers instructeurs, les premiers détenteurs de records, la plongée expérimentale, les hommes-grenouilles et les plongeurs démineurs portuaires de la Seconde Guerre mondiale seront tous présentés.

Terry Powell DCM, ancien plongeur démineur de la Royal Navy et nageur de combat des forces spéciales, poursuivra avec un récit personnel de sa vie et de sa carrière dans la Marine, avant Martin Woodward MBE, plongeur et fondateur de l'île de Wight. Centre des naufrages, présente sa conférence « Trésors des profondeurs ».

Terry Powell se souvient de ses expériences sous-marines dans la Marine (HDS)

Les présentations de l'après-midi évoquent la plongée médiévale alors que le Dr Miranda Kaufmann, experte de l'histoire et de l'esclavage des Noirs britanniques, discute du plongeur africain Jacques Francis, qui a dirigé une expédition pour sauver le Mary Roseles armes de 's parmi d'autres exploits.

Kevin Casey est le directeur de la Musée de la plongée à Gosport, propriété et gestion du HDS. Il nous donne un aperçu de la rénovation actuelle de l'établissement et de ses projets pour un avenir durable.

Le musée de la plongée, Gosport (HDS)

Peter Dick, membre fondateur et rédacteur en chef du magazine HDS, termine la journée avec « Button Up Your Overcoat » – un regard « légèrement amusant » sur les tenues de plongée à l'époque médiévale.

L'association caritative HDS a été créée au Royaume-Uni en 1990 pour préserver, protéger et promouvoir le patrimoine de la plongée, et compte aujourd'hui des sociétés nationales affiliées à l'étranger.

La conférence se déroule de 9h à 4.30h40 et les billets, qui coûtent XNUMX £, comprennent le déjeuner, les rafraîchissements et le parking (sur demande, sous réserve de disponibilité). Tous les détails peuvent être trouvés et les réservations effectuées sur le site HDS.

