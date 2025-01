Devenez technicien médical plongeur en 2025

Alors que nous entrons dans la nouvelle année, pourquoi ne pas démarrer 2025 en enrichissant vos compétences en devenant technicien médical DAN Diver.

Cette certification reconnue mondialement fournit aux plongeurs, aux instructeurs et aux professionnels de la santé les connaissances et les compétences essentielles nécessaires à la gestion des blessures et des urgences liées à la plongée. Si vous envisagez de progresser dans le domaine de la médecine de plongée, voici pourquoi ce cours de 2025 est à ne pas manquer.

Principaux avantages

Maîtriser les principes de la médecine de plongée – Acquérir une compréhension approfondie de la façon dont le corps humain réagit à l’environnement sous-marin et apprendre les procédures d’urgence efficaces. De la maladie de décompression au barotraumatisme, ce cours vous prépare à tout gérer.

Premiers secours spécialisés et techniques avancées de maintien des fonctions vitales – Améliorez vos compétences en matière de premiers secours pour un large éventail de blessures liées à la plongée sous-marine. La formation pratique et les conseils d'experts vous enseigneront des techniques avancées de maintien des fonctions vitales adaptées spécifiquement aux plongeurs.

Reconnaissance mondiale et opportunités de carrière – Avec une certification approuvée par le Divers Alert Network (DAN) Europe – l'une des autorités les plus fiables au monde en matière de sécurité de la plongée – cette qualification ouvre les portes des secteurs de la santé et de la plongée professionnelle.

Connectez-vous à un réseau mondial d'experts – En rejoignant ce cours, vous faites partie d’un réseau respecté d’experts médicaux et de professionnels formés dédiés à l’amélioration de la sécurité dans le monde sous-marin.

Sécurité personnelle renforcée en plongée – Pour ceux qui sont à la fois passionnés et actifs dans le domaine de la plongée, cette formation est d’une valeur inestimable pour assurer votre propre sécurité et celle de vos compagnons de plongée en cas d’urgence.

Caractéristiques uniques du cours

Qu'est-ce qui distingue le cours DAN Diver Medical Technician ? Ce cours est officiellement reconnu par DAN Europe, l'autorité de référence en matière de sécurité et de soins de santé pour les plongeurs, et le programme reflète les dernières recherches dans le domaine de la médecine de plongée et des protocoles d'urgence continuellement mis à jour, vous garantissant ainsi de recevoir la formation la plus actuelle.

Vous bénéficierez d'une formation pratique dans un environnement sous-marin simulé, ce qui facilitera la transition vers les situations d'urgence réelles. Pendant et après le cours, vous aurez accès à une vaste bibliothèque de ressources actualisées, d'études de cas et d'avis d'experts pour élargir davantage votre expertise.

Offre spéciale pour janvier 2025

Pour janvier 2025 uniquement, le cours de technicien médical DAN Diver est disponible au prix réduit de 475 £ (limité aux 40 premiers participants). Profitez de cette offre pour réserver votre place tant qu'il reste des places. Les cours sont dispensés exclusivement au Royaume-Uni. Choisissez les sessions qui correspondent à votre emploi du temps - week-ends ou soirées, avec des options disponibles de janvier à mars.

Ce cours est idéal pour les plongeurs qui cherchent à améliorer leur compréhension de la sécurité sous-marine, les instructeurs de plongée qui souhaitent fournir un niveau de soins plus élevé à leurs étudiants, les professionnels de la santé qui s'aventurent dans le domaine spécialisé de la médecine de plongée, les plongeurs sauveteurs qui cherchent à acquérir une expertise dans la gestion des urgences à enjeux élevés et les passionnés de plongée qui souhaitent élargir leurs connaissances et leurs compétences.

Pour plus de détails ou pour vous inscrire, envoyez un courriel à : Cnewman@daneurope.orgEn prime, tous les participants qui terminent avec succès ce cours recevront un cours en ligne gratuit pour leur prochaine aventure et un cadeau de The Diver Medic.