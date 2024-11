Collecte de fonds aux enchères pour la Fondation Sea of ​​Change

Le Fondation Mer du Changement lance une fois de plus une aventure incroyable sur le thème, en ligne, une vente aux enchères-collecte de fonds qui se déroulera sur un mois entier, à partir d'aujourd'hui (1er novembre 2024) jusqu'au 30 novembre 2024.

Cette importante collecte de fonds est rendue possible grâce à la générosité des commanditaires officiels de 2024 – SSI – Écoles de plongée internationales , DAN ((Réseau d'alerte des plongeurs), Spectacle de plongée sous-marine , LiveAboard.com et Plongée Classée . Tous les fonds collectés soutiennent la mission de la Fondation qui consiste à créer un changement positif pour le monde naturel que nous aimons tous apprécier et explorer. La Fondation est le partenaire officiel de conservation de Aventures d'agresseur.

Les articles aux enchères sont proposés à une valeur incroyable, la plupart des enchères d'ouverture commençant bien en dessous de la valeur de détail, y compris des voyages incroyables, des aventures, des sports nautiques et équipement de plongée, unique et prestigieux œuvres d'art, appareil photo, et bien plus encore !,

En commençant par Aggressor Adventures, il y a quatre « voyages d'une vie » sur lesquels miser :

· Bahamas Aggressor – excursion de plongée pour deux personnes (donné par Liveaboard.com)

· Turques et Caïques Aggressor II – excursion de plongée pour deux personnes

· Red Sea Aggressor IV – excursion de plongée pour deux personnes

· Raja Ampat Aggressor – excursion de plongée pour une personne

Des aventures marines supplémentaires disponibles pour les enchères vont de observation des baleines grises à Baja à excursion d'île en île aux Philippines! Et des aventures terrestres fantastiques à découvrir, allant de glamping au Grand Canyon à Complexe hôtelier de luxe quatre diamants au Mexique séjour d'une semaine pour deux personnes. Pour compléter votre planification d'aventure, la vente aux enchères comprend également du matériel de sport de plein air, d'un planche à pagaie debout à montre de sport et couteaux spéciaux.

« Nous sommes profondément reconnaissants du soutien des sponsors officiels de cette année – SSI, SCUBA Show, DAN, Liveaboard.com et Classified Diving – et de tous ceux qui ont gracieusement fait un don à notre collecte de fonds pour les enchères de 2024. Sans le dévouement de la communauté des plongeurs et des voyageurs d'aventure à la conservation et leur générosité, cette incroyable vente aux enchères et la conservation essentielle qu'elle financera ne seraient pas possibles », a déclaré Samantha Whitcraft, le directeur exécutif de la Fondation.

« Nous sommes ravis de travailler à nouveau avec Doug McNeese, président du développement commercial international de SSI, et avec tant de défenseurs de l’environnement qui œuvrent à la préservation de nos récifs coralliens, de nos écosystèmes terrestres et de nos espèces menacées », déclare Wayne BrunPDG d'Aggressor Adventures et président du conseil d'administration de la Fondation.

« Rejoignez-nous et nos sponsors officiels 2024 pour collecter des fonds en participant à la vente aux enchères ou en don pour aider à soutenir l'excellent travail de la Fondation en faveur de projets de conservation communautaires innovants à travers le monde. »