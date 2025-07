Les mystères des profondeurs font surface à New York

Une exposition immersive sur l'archéologie sous-marine a ouvert ses portes au musée Intrepid de New York. Mystères des profondeurs : exploration de l'archéologie sous-marine est présenté dans le pavillon de la navette spatiale du musée, première étape d'une tournée internationale de plusieurs années.

Le musée Intrepid a été fondé en 1982 avec l'acquisition du porte-avions de la Seconde Guerre mondiale Intrépide Pièce maîtresse de sa collection variée, il accueille chaque année plus d'un million de visiteurs internationaux.

La nouvelle exposition, coproduite avec Flying Fish et organisée par un archéologue sous-marin Megan Lickliter-Mundon, explore « les avions coulés, les épaves de navires, les villes submergées et les paysages perdus », avec du texte, des vidéos et du matériel pédagogique en anglais et en espagnol.

Une partie de la section du navire négrier Clotilda de l'exposition

Quinze expériences interactives emmènent les visiteurs à travers des aspects de l'archéologie sous-marine tels que la cartographie par sonar, le pilotage d'un ROV, la reconstruction numérique sites de plongée et examen d'objets authentiques provenant d'épaves historiques.

Les technologies de télédétection telles que le LiDAR sont expliquées, ainsi que ce que l'on appelle les intersections entre l'archéologie sous-marine et le changement climatique, l'innovation et les efforts de préservation mondiale.

Les expériences submergées incluent Pavlopetri en Grèce, la plus ancienne ville engloutie connue au monde, et l'épave du Clotilde dans la baie de Mobile, en Alabama, le dernier navire négrier connu à être arrivé aux États-Unis.

"Mystères des profondeurs « C'est un exemple puissant de la manière dont la narration immersive et la technologie révolutionnaire donnent vie au passé et inspirent l'avenir », déclare Susan Marenoff-Zausner, présidente du musée Intrepid.

Mysteries From The Deep se trouve dans le pavillon de la navette spatiale

« Non seulement la science derrière l'archéologie sous-marine est à la fois intrigante et passionnante, mais elle est similaire à la découverte de fragments d'un Corsair envolé Intrépide« Le propre pont d'envol de l'avion, une exposition au musée, révèle également les histoires profondément humaines de ceux qui ont disparu avec les artefacts et les liens émotionnels qui perdurent. »

Mystères des profondeurs reste au Musée Intrepid (Pier 86 à Hudson River Park, 12e Avenue) jusqu'au 11 janvier de l'année prochaine, et l'entrée est gratuite avec l'admission générale.

