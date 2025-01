Un plongeur MP se penche sur les recherches sur les épaves

La députée travailliste de Bournemouth Ouest, Jessica Toale, est une plongeuse sous-marine pendant son temps libre et elle a récemment visité le Maritime Archaeology Sea Trust (MAST) à Poole pour en savoir plus sur l'organisation et le travail des archéologues de l'Université de Bournemouth.

MAST a été fondée en 2011 pour « remédier à une disparité flagrante dans la manière dont notre patrimoine culturel maritime sous-marin est protégé, par rapport à la manière dont le patrimoine culturel est respecté sur terre » à travers les projets archéologiques qu'elle mène.

MAST et l'Université de Bournemouth ont signé un protocole d'accord et travaillent ensemble sur divers projets. Les chercheurs sont depuis longtemps impliqués dans la fouille et la conservation des découvertes provenant d'épaves de navires historiques telles que le HMS Invincible, qu'ils ont pu illustrer au député à travers une sélection d'objets récupérés.

Il s'agissait également de dalles funéraires et de mortiers en pierre de Purbeck L'épave du 1250, qui a coulé au large du Dorset il y a près de 800 ans sous le règne d'Henri III, et des sculptures du navire hollandais du XVIIe siècle connu sous le nom d'épave du canal Swash.

Plongeur avec une dalle funéraire en forme de croix à tête de roue (Université de Bournemouth)

Plusieurs de ces objets sont destinés à être exposés au public à Musée de Poole lors de sa réouverture ce printemps, après une rénovation majeure qui comprend l'ajout de trois nouvelles galeries maritimes.

« La Grande-Bretagne possède le patrimoine culturel sous-marin le plus riche au monde, et il est sous-financé au Royaume-Uni, et il est menacé d'érosion et de dégradation naturelles », a déclaré Université de Bournemouth Le professeur Dave Parham, archéologue maritime, qui a dirigé la visite du député, a déclaré : « Nous récupérons ce matériel pour le préserver, l'exposer au public et l'utiliser pour éduquer les gens sur notre passé. »

Étaient également présents la directrice générale du MAST, Jessica Berry, le responsable de la plongée et de l'archéologie maritime de Bournemouth, Tom Cousins, la vice-chancelière, la professeure Alison Honour, ainsi que le personnel et les étudiants de l'université. Le groupe a discuté de l'importance de l'enseignement de l'archéologie maritime et de la poursuite du financement des projets de fouilles.

Jessica Toale en plongée dans le Dorset l'été dernier

« C'était incroyable de venir au MAST aujourd'hui et de voir le travail que l'équipe de l'Université de Bournemouth fait pour sensibiliser au patrimoine de la région et apporter les compétences techniques dans lesquelles nous sommes des leaders mondiaux - donnant vie à certaines des choses que nous trouvons, même ici dans le port de Poole », a déclaré Toale après sa visite.

Toale a plongé avec le photographe sous-marin et professeur de l'Université de Bournemouth, Saeed Rashid, à Swanage l'été dernier

Toale est un militant actif contre le déversement des eaux usées dans les eaux côtières, préoccupé à la fois par les implications pour la santé humaine et par l’impact sur la biodiversité naturelle.

