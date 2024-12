Des plongeurs prévoient de vendre 448 objets anciens

Deux plongeurs, qui seraient de nationalité égyptienne, auraient illégalement collecté un grand nombre de trésors grecs et romains dans la baie d'Aboukir, en Égypte méditerranéenne, avant d'être appréhendés et leurs trouvailles récupérées.

Selon le ministère de l'Intérieur, les plongeurs ont récupéré pas moins de 448 objets, dont 305 pièces de monnaie, 53 statues intactes et trois têtes, 20 « pièces » de bronze et 14 coupes de bronze, 41 haches et 12 lances. Ces objets datent tous de l'Antiquité, entre 500 avant J.-C. et 400 après J.-C.

Des photographies des objets retirés de l’eau de mer ont montré qu’ils étaient fortement oxydés.

Une des statuettes (Ministère de l'Intérieur)

Le ministère de l'Intérieur a indiqué que l'un des plongeurs avait déjà un casier judiciaire, et que les deux hommes avaient avoué leur intention de faire le trafic de ces objets. « Des poursuites judiciaires ont été engagées », a-t-il indiqué, sans fournir de détails, bien que les commentaires sur les pages des réseaux sociaux semblent refléter un niveau élevé de sympathie en Égypte envers les deux plongeurs pour ce qui est considéré comme leur initiative.

Statues, haches, couteaux et pièces de monnaie rectangulaires (Ministère de l'Intérieur)

La baie d'Aboukir se trouve près de la ville d'Alexandrie et fait depuis des décennies l'objet de fouilles archéologiques approfondies menées par le plongeur français Franck Goddio de l'Institut européen d'archéologie sous-marine (IEASM) en collaboration avec l'Égypte Conseil suprême des antiquités.

Goddio s'était initialement donné pour tâche de localiser tous les sites archéologiques possibles dans la partie occidentale du delta du Nil, une zone couvrant quelque 110 km² sans aucun point de repère auquel se référer et avec de grandes quantités de limon dissimulant les vestiges et réduisant la visibilité sous-marine.

En 7, son équipe a réussi à découvrir la cité de Thônis-Héracléion à 2000 km au large, et a continué à mettre au jour et à travailler sur les cités englouties de Canope et Menouthis et sur le port d'Alexandrie. Les plongeurs archéologiques continuent de fouiller des sites d'épaves de navires, de temples et de ports plus récemment découverts dans la baie d'Aboukir.

Également sur Divernet : DES PLONGEURS RÉVÈLENT LES TRÉSORS DES TEMPLES PERDUS D'ÉGYPTE, UNE ANCIENNE NAUFRAGE TROUVÉE AU LARGE DE L'ÉGYPTE, Un naufrage unique prouve que les anciens avaient raison, MESSAGES DU PASSÉ