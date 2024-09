Découvertes de plongeurs dans le port fortifié de la mer Noire

Des amphores de l'Antiquité tardive, une ancre byzantine et un couteau de combat en fer font partie des découvertes faites lors d'une récente expédition archéologique sous-marine dans la partie occidentale de la baie de Sozopol, sur la côte bulgare de la mer Noire.

L'expédition a été réalisée dans la première quinzaine de septembre par des plongeurs archéologiques du Musée historique national dirigés par le professeur Ivan Hristovas, dans le cadre de la dernière partie des études sur la zone portuaire de la forteresse de Chrysosotira qui ont débuté en 2014.

Une équipe de cinq plongeurs a été chargée de travailler dans quatre zones, examinant une zone couvrant environ 70,000 XNUMX m² dans les eaux sud et sud-ouest de la péninsule de Chrysosotira.

Baie de Sozopol, site de l'ancienne forteresse-port de Chrysosotira (Musée d'histoire régionale de Bourgas)

Ils ont trouvé des amphores complètes et fragmentées et d'autres récipients en céramique de conceptions variées datant des 5e-7e siècles après J.-C., reposant sur le fond marin ou partiellement enfouis dans le sable, à des profondeurs de 6 à 10 m.

Ils ont également découvert une ancre en fer byzantine qui a fourni une indication utile sur un emplacement utilisé pour l'amarrage des navires.

Des vestiges moins anciens ont également été découverts, notamment des amphores des Xe-XIIIe siècles, des récipients en céramique des XVIIe-XVIIIe siècles et un couteau de combat en fer de la fin du Moyen Âge. Toutes ces découvertes témoignent d'une intense activité de déchargement de marchandises dans ce qui était autrefois considéré comme une partie calme du golfe de Sozopol.

Amphore intacte (Musée d'histoire régionale de Bourgas)

La vaste forteresse de Chrysosotira couvre une superficie de 80 hectares sur la péninsule et comprend des murs, des tours et plus de 30 bâtiments.

Son ancien port est mentionné dans des documents historiques et on pense aujourd'hui qu'il était probablement situé sur le côté sud-ouest abrité de la péninsule.

L'expédition a été financée par le ministère de la Culture et le Musée Historique National, et les objets les plus précieux seront exposés dans une exposition temporaire au musée en décembre prochain.

