AMTECS lance un programme d'adhésion mondial visant à favoriser l'engagement communautaire

AMTECS a lancé un programme mondial d'adhésion à la plongée qui vise à soutenir les initiatives environnementales et les efforts de recyclage, et à favoriser l'engagement communautaire.

Chantelle Newman d'AMTECS a expliqué : « Créer une adhésion mondiale à la plongée, c'est bien plus que simplement offrir un service : il s'agit de construire une communauté et de favoriser un lien plus profond avec l'océan. »

L'adhésion coûte 6.99 $ par mois - ou 75 $ par an - et pour votre dépense, vous recevrez les dernières nouvelles via des newsletters mensuelles, des remises spéciales sur les événements et les produits partenaires, un accès anticipé aux projets de conservation et aux opportunités de bénévolat, un accès à la formation et aux webinaires, des opportunités de réseautage et d'éducation, et bien plus encore.

Chantelle a poursuivi : « Lorsque vous rejoignez notre adhésion Premium, vous ne vous inscrivez pas seulement à des avantages exclusifs ; vous avez un impact tangible sur notre environnement et soutenez la prochaine génération de plongeurs.

« Cette adhésion soutient des initiatives environnementales comme la plantation d'arbres et la restauration marine (coraux, herbiers et varech, par exemple), ainsi que le recyclage des combinaisons de plongée et l'engagement communautaire par le biais de nettoyages de plages, de bourses pour les plongeurs en herbe et de programmes de recyclage du matériel. »