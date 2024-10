Semaine All Star Tech en mer Rouge

Croisières All Star organise une semaine technologique spécialisée à bord de son luxueux navire de la mer Rouge, le Scuba Scene, en mars 2025, qui comprendra la majorité des plongées dans la gamme de profondeur de 45 à 60 m.

Les sites de plongée de l'itinéraire comprennent les épaves de l'Aida et du Numidia aux îles Brothers, le Thomas Canyon dans le détroit de Tiran, l'Eel Garden Canyon à Ras Mohammed et l'épave du Rosalie Moller près de l'île de Gubal.

En plus des plongées entre 45 et 55 m (pour les plongeurs à l'air comprimé) et jusqu'à 60 m (pour les plongeurs normoxiques), il y aura également des plongées longues jusqu'à 30 m (sur certaines épaves classiques de la mer Rouge, comme le Thistlegorm et celles de Sha'ab Abu Nuhas), ainsi que deux ou trois plongées de nuit (en fonction des mouvements du bateau et des lieux d'amarrage de nuit). NB : L'itinéraire dépend des conditions météorologiques et les sites exacts peuvent varier.

Ahmed Fadel dirigera la Tech Week sur la scène All Star Scuba

La configuration recommandée pour la semaine est un twinset avec un ou deux étages avec air comprimé ou trimix normoxique, et des étages avec 50% et 60%, ou 80% d'O2. Les plongeurs recycleurs sont également les bienvenus à bord. Le coût de la chaux est de 30$/kg.

Ahmed Fadel, directeur de cours SDI et instructeur TDI Advanced Trimix, dirigera la Tech Week. Ahmed plonge depuis 1993 et ​​travaille sur des bateaux de croisière depuis 2000. Il est l'auteur du Southern Red Sea Dive Guide et possède une mine de connaissances sur la plongée en Égypte en général et sur la plongée technique.

Le All Star Scuba Scene est un luxueux bateau de croisière qui opère en mer Rouge depuis 2023 et qui a été largement salué pour ses installations, son équipage et sa nourriture. Le pont de plongée spacieux peut accueillir confortablement jusqu'à 22 plongeurs techniques avec tout l'équipement, ou 28 plongeurs récréatifs.

Rencontre avec des requins-marteaux festonnés dans la mer Rouge

Il y a deux bateaux pneumatiques puissants et spacieux, et chacun peut accueillir confortablement jusqu'à huit plongeurs techniques avec leurs étages. Scuba Scene est également équipé de tous les outils de mélange, y compris une pompe de surpression et des analyseurs trimix.

Le coût de cette semaine spéciale North and Brothers Tech, qui se déroule du 17 au 24 mars 2025, est de 1,232 125 USD par personne, et comprend l'hébergement, les repas, la plongée et les transferts locaux le jour de l'arrivée et du débarquement. Il exclut la TVA (XNUMX USD), la bière/le vin, les cours de plongée, les pourboires et l'assurance de plongée (obligatoire).

Contact : info@allstarliveaboards.com pour plus d'informations, ou visitez le site de NDN Collective pour confirmer votre place sur ce voyage.