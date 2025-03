Aggressor Signature Lodges s'étend en Thaïlande

Plongez dans les merveilles de la Thaïlande et économisez 25 % lorsque vous réservez un séjour à Aggressor Signature Lodges – Chiang Mai, Thaïlande; Le tout nouveau lodge de luxe signature d'Aggressor Adventures.

Les clients profiteront de la sérénité, de la beauté naturelle et de la culture enchanteresse de la province de Chiang Mai au luxueux Thailand Signature Lodge d'Aggressor, dont l'ouverture est prévue le 1er novembre 2025.

Les visites en Thaïlande sont devrait augmenter considérablement cette année, en partie grâce à la popularité de la série dramatique de HBO The White Lotus, dont la troisième saison a été tournée dans ce pays d'Asie du Sud-Est.

En réservant une aventure Aggressor, jusqu'à 16 invités exploreront la culture thaïlandaise et profiteront d'équipements et d'un service cinq étoiles. La propriété sereine de cinq acres comprend une salle de réception principale, une tente-restaurant, un espace de divertissement et huit chambres climatisées Luxury Hill Tribe Chalets, piscine et magnifique terrain. Chaque chalet semi-extérieur dispose d'un lit king size ou de deux lits jumeaux, de deux salles de bain privées, de deux lits spa sur le balcon et d'un magnifique mobilier thaïlandais.

Villa à Chiang Mai

Les itinéraires de sept nuits, du samedi au samedi, commencent chaque journée par un délicieux petit-déjeuner qui vous préparera à une multitude d'activités. Parmi elles, vous visiterez un sanctuaire local pour éléphants, où vous pourrez vous promener, nourrir, baigner et jouer avec ces merveilleuses créatures dans leur environnement naturel. Un parc et un musée aménagés à proximité vous dévoileront comment les habitants fabriquent des produits en papier de renommée mondiale à partir de fibres de crottes d'éléphant. Le site web d'Aggressor propose désormais une nouvelle page d'itinéraire avec description détaillée et vidéo des activités de chaque jour.

Les ornithologues amateurs exploreront le sentier naturel d'Angka, dont la promenade surélevée serpente à travers une forêt tropicale qui abrite des espèces comme le souimanga à queue verte, la perdrix à gorge rousse, le moucherolle à sourcils neigeux et bien d'autres.

Vous explorerez Wat Umong, un complexe de temples boisés sereins vieux de 700 ans, situé contre les montagnes, connu pour sa série de tunnels bordés d'œuvres d'art et ses tours en forme de cloche, appelées « chedi ».

Le Clubhouse est l'endroit idéal pour se détendre après une journée d'aventure

D'autres arrêts incluent la porte Tha Phae, une ancienne entrée de Chiang Mai qui remonte au 13e siècle de la ville fortifiée.th fondation du siècle ; le village de Doi Pui Mong, un village perché au cœur d'un parc national luxuriant et abritant des membres de la tribu Hmong ; et Pha Chor, dont les imposantes falaises ont été sculptées par la rivière, le vent et la pluie pendant des milliers d'années, et parfois considérées comme une version plus petite du Grand Canyon.

L'offre spéciale de lancement de 25 % de réduction, valable du 30 janvier 2025 au 31 mars 2025, s'applique aux séjours d'une semaine entre le 1er novembre 2025 et le 3 janvier 2026.