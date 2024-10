Wayne B Brown, auteur d'Aggressor Adventures, sort son premier livre

L'entrepreneur à succès Wayne B Brown a annoncé la sortie de son premier livre, De la pauvreté à l'enrichissement : comment je définis le succès en affaires et dans la vie. Le livre offre des conseils commerciaux pratiques et des anecdotes personnelles de la carrière de l'auteur en tant qu'ancien médecin de l'armée de l'air et propriétaire de franchise Taco Bell à plusieurs succursales, jusqu'à son entreprise actuelle en tant que propriétaire/PDG de Aventures d'agresseur, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de locations de yachts de plongée sous-marine de luxe cinq étoiles, de croisières fluviales, de complexes flottants et de lodges exclusifs.

Wayne B Brown est toujours un plongeur passionné et un photographe sous-marin

Au sujet du livre

Extrait de la préface : « Ce livre est un récit très personnel de ma définition du succès, de ce qui me motive à réussir et des raisons pour lesquelles je le fais. J’aurais aimé qu’il s’agisse d’un guide étape par étape vers un succès assuré, mais ce n’est pas le cas. Il s’agit plutôt d’un recueil d’essais qui, je l’espère, vous donneront un aperçu de la manière dont les décisions que j’ai prises dans ma vie personnelle et professionnelle ont contribué à ce que j’appelle un enrichissement. Je ne vous imagine pas lire ce livre d’une traite. J’espère que vous le garderez sur votre bureau et que vous le lirez lorsque vous aurez quelques minutes à perdre, et que vous aurez besoin d’une nouvelle perspective ou peut-être d’un peu d’encouragement. »

De la pauvreté à l'enrichissement : comment je définis le succès en affaires et dans la vie

Le livre de 210 pages, De la pauvreté à l'enrichissement : comment je définis le succès en affaires et dans la vie, comprend un lien de code QR vers une section bonus, qui comprend des photos, des vidéos et des entretiens avec l'auteur Wayne B Brown.

Des livres à couverture rigide en édition limitée, signés et numérotés, seront disponibles directement auprès de l'auteur. Une partie des bénéfices de la vente des exemplaires à couverture rigide en édition limitée sera versée à Sea of ​​Change, une organisation à but non lucratif fondée par Wayne B Brown pour soutenir les initiatives mondiales de conservation et de recherche. La version brochée est disponible chez certains libraires. Les versions brochées et numériques sont disponibles sur Amazon.com

Des informations supplémentaires sont disponibles ici.