Aggressor Adventures ajoute un deuxième bateau de croisière aux Bahamas

Les Bahamas recevront un nouveau bateau de croisière de classe mondiale le 2 mai 2025 lorsque le luxueux bateau de croisière de 20 passagers Bahamas Aggressor II croisières à Nassau.

Le Bahamas Aggressor II (anciennement BVI Aggressor) continuera d'opérer à partir de Tortola, BVI, son dernier voyage étant prévu du 15 au 22 mars 2025 avant son départ pour les Bahamas. Pour ceux qui souhaitent faire l'expérience de la plongée aux BVI, il n'est pas trop tard pour réserver avant son départ.

Ce yacht de 33 mètres et à quatre ponts est un complexe flottant conçu sur mesure pour la plongée avec tuba, la plongée sous-marine et la croisière sur les récifs immaculés du sud-ouest d'Eleuthera, de Little San Sal et des Exuma Cays.

Mike Mesgleski enseigne un photo groupe dans le salon spacieux

En plus des charters dans les Exuma Cays, le Bahamas Aggressor II propose des aventures avec les requins à Tiger Beach d'avril à juillet (NB : l'itinéraire de Tiger Beach débutera en 2026) au départ de Freeport, Grand Bahama.

« En tant que passionné de requins, les Bahamas sont l’une de mes destinations préférées. Tiger Beach est l’un des rares endroits au monde où vous pouvez vivre une plongée de classe mondiale en eau peu profonde aux côtés des requins-tigres », déclare Wayne Brown, président-directeur général d’Aggressor Adventures.

« Dans les Exuma Cays, vous pourrez observer une grande variété de requins, notamment des requins-taureaux et des requins-marteaux, ainsi que de superbes épaves et de magnifiques récifs. Nous sommes ravis de proposer désormais à nos clients des expériences de plongée uniques en petit groupe sur deux bateaux de croisière aux Bahamas : le Bahamas Aggressor II de 20 passagers et le navire de longue date de 14 passagers Agresseur des Bahamas »

L'une des cabines confortables du Bahamas Aggressor II

En raison de la forte demande des voyageurs en croisière, le Bahamas Aggressor continuera à opérer aux côtés du Bahamas Aggressor II.

Les charters de sept nuits du Bahamas Aggressor II se déroulent du samedi au samedi et comprennent des repas et des collations d'inspiration locale préparés par un chef, une attention 27 heures sur XNUMX par un personnel professionnel et jusqu'à XNUMX opportunités par semaine pour une fabuleuse plongée avec tuba et sous-marine. Avec des équipements de luxe à bord, les passagers peuvent profiter d'un bain à remous, d'une vaste terrasse ensoleillée, d'un restaurant, d'un salon en plein air, d'un service de café le matin en chambre et de dix cabines privées avec salle de bain attenante. Deux suites avec balcon sur le pont supérieur du Bahamas Aggressor II offrent une vue panoramique sur les levers et couchers de soleil des Caraïbes.