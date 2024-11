Aggressor Adventures ajoute un nouveau bateau sur la mer Rouge et un itinéraire sur le récif d'Elbe

Le Grand Sud égyptien est vierge, intact et isolé, et maintenant Aventures d'agresseur a ajouté un nouveau bateau à sa flotte qui accédera à cette nature sauvage inexploitée, y compris le célèbre récif d'Elbe, à partir de mars 2025.

Le Red Sea Aggressor V partira de Port Berenice, une base exploitée par la marine égyptienne à environ 220 km au sud de Port Ghalib, d'où partent la plupart des bateaux de croisière pour un safari dans le sud de la mer Rouge. Ce nouveau point de départ, situé bien plus au sud, signifie que les points chauds de Rocky Island et de Zabargad sont beaucoup plus proches, et que des endroits plus éloignés comme Elba Reef sont à une distance de croisière facile.

L'agresseur de la mer Rouge V

Le Red Sea Aggressor V est un navire à coque en acier de 40 mètres de long, doté de pas moins de cinq ponts. Il peut accueillir 26 passagers dans 13 cabines climatisées et dispose de deux salons intérieurs, de deux salons extérieurs, d'un pont supérieur en plein air, d'un grand restaurant et d'un jacuzzi. Il est desservi par deux spacieux semi-rigides équipés de moteurs de 85 ch.

Tortue posant pour les photographes

Le bateau effectuera deux itinéraires différents : l'un fera escale à Abu Galawa, Ras Banas, Zabargad et Rocky Island, en passant par Habily Gaffar et Dangerous Reef sur la route du retour vers le port, et l'autre se dirigera plus au sud jusqu'à la frontière avec le Soudan, vers Elba Reef, l'épave du Levanzo, puis Abu Fandira sur le chemin du retour. Ces itinéraires alterneront toutes les semaines, ce qui signifie que les passagers pourront rester sur le bateau pendant deux semaines et emprunter deux itinéraires différents.

Sur la route du récif d'Elbe, pendant la saison 2025, l'un des jours où le navire repart vers le nord sera consacré à quatre plongées exploratoires. Les passagers pourront donner leur avis sur ces plongées dans des récifs isolés, et les quatre meilleurs sites de plongée élus seront nommés et ajoutés à l'itinéraire 2026.