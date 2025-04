Un nouveau chapitre pour le HMAS Brisbane

Un nouveau chapitre pour le HMAS Brisbane après avoir été transformé par le cyclone Alfred.



Le célèbre site de plongée australien, le HMAS Brisbane, a été transformé par la puissante houle du cyclone Alfred, qui a arraché la superstructure avant de l'épave. Fait remarquable, cette section repose désormais parfaitement à la verticale contre la coque principale. Cet alignement fortuit a créé deux structures distinctes à explorer pour les plongeurs, ainsi qu'une gouttière naturelle qui crée un sanctuaire attrayant pour la vie marine.



Cette reconfiguration spectaculaire préserve non seulement le riche passé de l'ancien navire de guerre, mais ajoute également un nouveau chapitre à son héritage. Les plongeurs pourront désormais expérimenter le frisson de naviguer entre l'épave principale et son homologue détaché, découvrant des recoins cachés et des habitats florissants qui sont rapidement devenus un havre de biodiversité marine. La gouttière nouvellement formée attire déjà des bancs de poissons et autres créatures marines dynamiques, offrant une démonstration vivante de la résilience et de la beauté de la nature.

Un nouveau chapitre pour le HMAS Brisbane 2



« Le cyclone Alfred a enrichi l'histoire déjà passionnante et curieuse du HMAS Brisbane », a déclaré Jonny de Sunreef. « Nous sommes tout simplement époustouflés par la puissance de l'océan et par la quantité de débris de l'épave qui a pu être relocalisée. C'est vraiment incroyable, et cet événement météorologique est désormais immortalisé dans l'histoire de cette épave déjà célèbre. »



Steve Hoseck, garde forestier principal des parcs marins du sud du Queensland Parks and Wildlife Service, a déclaré que les gardes forestiers avaient effectué une première inspection post-cyclonique du site de plongée populaire, situé au large de Mooloolaba, au cours du week-end.



« Bien que la majeure partie de l'épave reste en très bon état et ne semble pas avoir été affectée par Alfred, une grande partie avant du navire a subi une transformation majeure », a déclaré M. Hoseck.



« Une section entière sous la cheminée avant s'est détachée et a été déplacée vers le côté bâbord du navire – c'est une démonstration étonnante de la puissance des vagues et des courants marins qui étaient en jeu pendant le cyclone. »



M. Hoseck a déclaré que les Rangers accordent la priorité à la sécurisation des zones séparées afin que la plongée puisse reprendre dès que possible.



« Une fois ces travaux terminés, nous ouvrirons le site à des plongées guidées uniquement en extérieur, gérées par les deux opérateurs de plongée locaux.



« La prochaine priorité est une inspection interne complète de l’épave pour évaluer si des travaux supplémentaires sont nécessaires avant que l’entrée des plongeurs dans l’épave ne soit jugée sûre.



Cette évaluation interne est un travail complexe qui nécessite de bonnes conditions de mer et pourrait prendre plusieurs mois. Pendant cette période, l'accès sera limité aux plongées guidées uniquement pour des raisons de sécurité.



« Une étude multifaisceaux en avril nous donnera une indication des dommages aux surfaces externes et sera comparée aux études précédentes pour déterminer si d'autres torsions ou déformations se sont produites.



« Nous reconnaissons à quel point l’ex-HMASBrisbane Le site est destiné à la communauté locale de plongée et à l'industrie du tourisme et nous nous engageons à sécuriser le site et à le rouvrir afin que les visiteurs puissent découvrir ses nouvelles expressions créatives dès que possible.



« Nous demandons aux gens de rester à l’écart du site jusqu’à ce qu’il soit jugé sûr. »



« Une fois jugé sûr, l'ex-HMASBrisbane « Ce sera une plongée incroyable, avec de nouveaux rebondissements et des perspectives uniques grâce au cyclone tropical Alfred. »



Plus d'informations sur l'Ex-HMASBrisbane et le parc de conservation est disponible à : ex-HMAS Brisbane Conservation Park.