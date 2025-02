La tournée australienne du Ocean Film Festival 2025 débute en mars

Le Tournée mondiale du Ocean Film Festival est de retour en 2025, célébrant 12 années incroyables d'inspiration, d'éducation et de protection de nos océans. Cet événement annuel, qui a touché des vies dans 14 pays, fera une tournée en Australie à partir de mars, faisant découvrir la beauté captivante du monde sous-marin au public de tout le pays.

Depuis plus d'une décennie, l'Ocean Film Festival est un phare mondial pour les amoureux de l'océan, mettant en valeur les merveilles et la puissance de la mer à travers une sélection de films de cinéastes indépendants talentueux du monde entier. La tournée australienne de cette année promet de fasciner le public avec une programme de trois heures avec des visuels à couper le souffle et des histoires fascinantes, offrant une plongée profonde au cœur de nos océans et de la vie de ceux qui les chérissent.

« Cette année, nous sommes particulièrement ravis de présenter trois films australiens incroyables », déclare Jemima Robinson, fondateur de l'Ocean Film Festival World Tour. « C'est une réussite fantastique pour les cinéastes australiens de voir leur travail célébré aux côtés d'histoires internationales. » « Rocher blanc » met en lumière un effort de conservation audacieux pour sauver le Grand Récif du Sud de l'Australie en transformant la crise écologique en solutions durables. Le film poétique et sincère "Déesse" offre une ode au monde sous-marin, invitant le public à tomber amoureux de la vie vibrante de la mer. « Astronaute dans l'océan » présente le bodyboardeur Shane Ackerman, dont la poursuite intrépide des vagues incarne la pure joie de la passion de l'océan.

Ces histoires australiennes rejoignent une sélection inspirante du monde entier. Le public sera témoin du parcours transformateur du photographe et surfeur hawaïen Mike Coots dans "L'appel", découvrez comment le surf apporte autonomisation et espoir à la jeunesse libérienne « Nous les surfeurs », suivez un voyage poignant en Alaska sur l'impact humain dans « Empreintes de pas sur Katmai », et laissez-vous hypnotiser par le ballet sous-marin éthéré capturé dans « Aquaballet ».

L'Ocean Film Festival World Tour est bien plus qu'un simple événement cinématographique : c'est une célébration du cœur bleu de notre planète. Grâce à sa cinématographie époustouflante et à ses récits puissants, le festival vise à inspirer un lien plus profond avec l'océan et à encourager le public à agir pour protéger cet écosystème vital.

Les billets pour la tournée australienne 2025 sont désormais en vente ! Que vous soyez un passionné de l'océan, un surfeur du week-end ou quelqu'un qui s'émerveille des mystères des profondeurs, ce festival promet un voyage cinématographique inoubliable.

Pour les billets, les lieux et le programme complet de la tournée, visitez www.oceanfilmfestivalworldtour.com.

Rejoignez-nous pour célébrer 12 années de narration océanique et laissez-vous inspirer pour chérir, protéger et explorer le grand bleu.

Descriptions des films :

L'APPEL – HAWAII USA : 12 minutes

Dans le paysage luxuriant de Kauai, Mike Coots découvre sa vocation à travers l'océan. Surfeur et photographe naturellement doué, il capture le monde époustouflant de la culture surf hawaïenne avec un art remarquable. Ses photographies transforment les scènes de surf locales en histoires visuelles puissantes, révélant le lien profond entre les humains et la mer.

Un moment qui va changer la vie de Mike va remettre en question tout ce qu’il connaît et le forcer à repenser sa relation avec l’océan. « The Call » est un voyage inspirant de transformation, qui montre comment la passion peut évoluer et surmonter des obstacles apparemment impossibles.

NOUS LES SURFEURS – FRANCE : 38 min

Dans les villes côtières du Liberia, un échange culturel inattendu transforme des vies à travers le langage universel du surf. Un groupe de surfeurs européens arrive avec plus que de simples planches : ils apportent espoir, connexion et joie à une communauté avide d’opportunités et de guérison. En créant un club de surf et en enseignant aux enfants et adolescents locaux comment surfer sur les vagues, ces visiteurs créent plus qu’un simple espace de loisirs : ils construisent un lien vital d’autonomisation.

Le documentaire suit les histoires remarquables de jeunes Libériens dont la vie a radicalement changé après avoir découvert le surf. Ce qui commence comme une simple activité sportive devient un voyage profond de découverte de soi, de résilience mentale et de construction communautaire. Au rythme des vagues, ces jeunes trouvent un but, de la confiance et une voie pour réimaginer leur avenir, prouvant que parfois l’aide humanitaire la plus puissante ne consiste pas seulement à survivre, mais à créer des moments de joie pure et transformatrice.

WHITE ROCK – AUSTRALIE : 35 min

Dans les eaux azurées du Grand récif sud de l'Australie, une crise écologique dévastatrice se déroule alors que les oursins déciment des forêts de varech vitales. Ce documentaire captivant suit des défenseurs passionnés de la conservation marine et des plongeurs qui luttent contre cette espèce envahissante, transformant une menace environnementale en une solution durable.

Grâce à une cinématographie sous-marine époustouflante, le film révèle comment le changement climatique détruit les écosystèmes marins. Les plongeurs ne se contentent pas de documenter cette destruction, mais ils offrent également de l'espoir en récoltant des oursins et en les présentant comme une délicieuse option culinaire, créant ainsi une approche innovante de la conservation marine.

ASTRONAUTE DANS L'OCÉAN – AUSTRALIE : 8 min

Le bodyboard exige un esprit pionnier et un cœur intrépide. Là où le surf est synonyme de gloire et de fortune, Shane Ackerman trouve la liberté absolue en surfant sur les vagues. Opérateur de grue dans les mines le jour, la vraie vie de Shane se dévoile dans ces moments où il fonce sur les vagues de l'océan, prouvant que la passion transcende la récompense financière. Pour lui, le travail n'est qu'un moyen pour parvenir à une fin, une façon de financer les moments de libération absolue que l'on trouve sur son bodyboard.

EMPREINTES DE PAS SUR KATMAI – ALASKA, ÉTATS-UNIS : 22 min

Dans un voyage poignant et initiatique, l'artiste et cinéaste Max Romey suit les traces effacées des carnets de croquis de sa grand-mère jusqu'aux plages sauvages et isolées de Katmai, en Alaska. En rejoignant une équipe d'experts en débris marins, Romey découvre un récit inattendu de l'impact humain, révélant comment les gens laissent des traces profondes sur ce paysage vierge sans jamais poser physiquement le pied sur ses rivages.

AQUABALLET – FRANCE : 5 min

Aquaballet est une performance sous-marine envoûtante où la danseuse Marianne Aventurier mêle ses passions les plus profondes à un voyage artistique à couper le souffle. Filmé dans les eaux cristallines de la Polynésie française aux côtés de son partenaire, le photographe Alex Voyer, le film est une danse poétique avec la vie marine, transformant l'océan en une scène vivante. Accompagnée de la composition musicale envoûtante de Stéphane Lopez, Aventurier crée une performance éthérée qui célèbre la beauté et la grâce des créatures sous-marines, transformant son rêve de toujours en un poème visuel époustouflant.

DÉESSE – AUSTRALIE : 8 min

Dans ce court métrage éthéré, une lettre d’amour poétique se dévoile tandis qu’un plongeur plonge au plus profond des vagues. Sa voix, riche d’émerveillement et de tendresse, raconte une ode à son « amour », tissant une tapisserie vivante de la vie sous-marine.

Une célébration de la beauté de la nature et une invitation à tomber amoureux du monde sous les vagues, Déesse est une exploration poétique de la connexion, de la révérence et du lien profond entre l’humanité et la mer.

Dates et lieux de la tournée :

TERRITOIRE DE LA CAPITALE AUSTRALIENNE

Canberra

Lieu: Archives nationales du film et du son, circuit McCoy, Acton

Mardi, 4 Mars 2025 : 7h00 – 10h00

: 7h00 – 10h00 Mercredi, 5 Mars 2025 : 7h00 – 10h00

: 7h00 – 10h00 Jeudi, 6 Mars 2025: 7h00 – 10h00

NOUVELLE GALLES DU SUD

Plage d'Avalon

Lieu: United Cinemas, 39 Old Barrenjoey Rd, Avalon Beach

Vendredi, Mars 14 2025: 6h30 – 9h30

Avoca Beach

Lieu: Cinéma Avoca Beach, 69 Avoca Drive, Avoca Beach

Jeudi, 13 Mars 2025: 7h00 – 10h00

Têtes de Brunswick

Lieu: Brunswick Picture House, 30 Fingal St, Brunswick Heads

Jeudi, 6 Mars 2025 : 7h00 – 10h00

: 7h00 – 10h00 Vendredi, Mars 7 2025: 7h00 – 10h00

Coffs Harbour

Lieu:Théâtre commémoratif Jetty, 337 Harbour Drive, Coffs Harbour

Samedi, 1 Mars 2025: 7h00 – 10h00

Forster/Tuncurry

Lieu: Cinéma Great Lakes 3, 108 Manning Street, Tuncurry

Vendredi, Mars 14 2025: 7h00 – 10h00

Newcastle Kotara

Lieu: Cinémas événementiels, Westfield Kotara Rooftop, Cnr Northcott Dr & Park Ave, Kotara

Mercredi, 5 Mars 2025: 7h00 – 10h00

Ville de Sydney

Lieu: Cinémas événementiels, 505/525 George St, Sydney NSW 2000

Mercredi, 19 Mars 2025: 6h15 – 9h30 (Places assises attribuées)

Sydney Est

Lieu:Randwick Ritz, 43 rue St Paul, Randwick

Mercredi, 12 Mars 2025: 7h00 – 10h00

Sydney Nord

Lieu: Orpheum Hayden, 380 Military Rd, Cremorne

Jeudi, 6 Mars 2025 : 7h00 – 10h00

: 7h00 – 10h00 Vendredi, Mars 7 2025: 7h00 – 10h00

Wollongong

Lieu: Films universitaires UOW, University Hall, Northfields Ave, Wollongong

Jeudi, 20 Mars 2025: 7h00 – 10h00

TERRITOIRE DU NORD

Darwin

Lieu: Cinéma transat, Jervois Rd, Darwin

Mardi, 17 Juin 2025 : 7h00 – 10h00

: 7h00 – 10h00 Mercredi, 18 Juin 2025: 7h00 – 10h00

QUEENLAND

Brisbane

Lieu: Centrale électrique de Brisbane, 119 Lamington St, New Farm

Mercredi, 2 Avril 2025 : 7h00 – 10h00

: 7h00 – 10h00 Jeudi, 3 Avril 2025: 7h00 – 10h00 ● Vendredi, 4 Avril 2025: 7h00 – 10h00 ● Samedi, 5 Avril 2025:

○ 2: 00pm - 5: 00pm

○ 7: 00pm - 10: 00pm

Cairns

Lieu:Centre des arts de la scène de Cairns, 9-11 Florence St, Cairns City

Samedi, 8 Mars 2025: 7h00 – 10h00

Gold Coast

Lieu:Maison des Arts, 135 Bundall Rd, Surfers Paradise

Mardi, 18 Mars 2025: 7h00 – 10h00

Noosa

Lieu:Le J, 60 Noosa Drive, Noosa Heads

Mercredi, 12 Mars 2025 : 7h00 – 10h00

: 7h00 – 10h00 Jeudi, 13 Mars 2025: 7h00 – 10h00

Townsville

Lieu:Théâtre civique de Townsville, 41 Boundary St, South Townsville

Jeudi, 13 Mars 2025: 7h00 – 10h00

AUSTRALIE DU SUD

Adélaïde

Lieu:Le Théâtre Capri, 141 Goodwood Rd, Goodwood

Samedi, 22 Mars 2025: 7h00 – 10h00

Victor Harbor

Lieu: Cinéma Victa, 37-41 Ocean St, Victor Harbor

Samedi, 21 Juin 2025: 7h00 – 10h00

TASMANIE

Hobart

Lieu: Casino Wrest Point, 410 Sandy Bay Rd, Sandy Bay

Jeudi, 27 Mars 2025: 7h00 – 10h00

Launceston

Lieu: Théâtre Star, 217b Invermay Rd, Invermay

Vendredi, Mars 28 2025: 7h00 – 10h00

VICTORIA

Geelong

Lieu:Village Cinemas, 194-200 Ryrie St, Geelong VIC 3220

Mercredi, 5 Mars 2025: 6h30 – 9h30

Melbourne Astor

Lieu: Théâtre Astor, 1 rue Chapel, St Kilda

Vendredi, Mars 7 2025: 7h00 – 10h00

Capitole du RMIT de Melbourne

Lieu: RMIT Capitol, 113 Swanston St, Melbourne

Jeudi, 6 Mars 2025: 7h00 – 10h00

Rosebud

Lieu: Cinémas Peninsula, 30 Rosebud Parade, Rosebud

Mercredi, 19 Mars 2025: 7h00 – 10h00

Phillip Island

Lieu:Théâtre Berninneit, 91-97 Thompson Ave, Cowes

Vendredi-dimanche, 11-13 juillet 2025: 6h30 – 9h30

Warrnambool

Lieu: Cinéma Capitol, 54 Kepler St, Warrnambool

Jeudi, 27 Mars 2025: 7h00 – 10h00

AUSTRALIE OCCIDENTALE

Albany

Lieu: Centre de divertissement d'Albany, 2 Toll Pl, Albany

Vendredi, Mars 21 2025: 7h00 – 10h00

Broome

Lieu: Sun Pictures, rue Carnarvon, Broome

Samedi, 15 Mars 2025: 7h00 – 10h00

Bunbury

Lieu:Centre de divertissement régional de Bunbury, 2 rue Blair, Bunbury

Mercredi, 19 Mars 2025: 7h00 – 10h00

Geraldton

Lieu: Théâtre Queens Park, Cathedral Ave, Geraldton WA 6531

Samedi, 8 Mars 2025: 7h00 – 10h00

Margaret River

Lieu: Margaret River HEART, 47, chemin Wallcliffe, Margaret River

Jeudi, 20 Mars 2025: 7h00 – 10h00

Perth

Lieu: Centre de théâtre d'État de WA, 174-176 William St, Perth

Mercredi, 2 Avril 2025 : 7h00 – 10h00

: 7h00 – 10h00 Jeudi, 3 Avril 2025: 7h00 – 10h00 ● Vendredi, 4 Avril 2025: 7h00 – 10h00 ● Samedi, 5 Avril 2025:

○ 2: 00pm - 5: 00pm

○ 7: 00pm - 10: 00pm