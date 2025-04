La nouvelle venue Airy est la montre de plongée la plus légère à ce jour

La montre de plongée mécanique la plus légère jamais fabriquée – c'est ce qu'affirme le fabricant de montres suisse indépendant Ulysse Nardin (UN) pour son nouveau modèle transparent 200m Diver [AIR].

Les montres de plongée ont tendance à être plus volumineuses que les montres habillées, et peu de plongeurs perdent le sommeil à cause du poids d'un tel instrument qu'ils pourraient emporter sous l'eau, mais la prouesse technologique de l'ONU constitue un sujet de discussion - même si son prix est de 33,000 XNUMX £.

Le dernier ajout à la collection UN Diver va « au-delà de ce qui est attendu et même cru possible », affirme la société, ajoutant que la nouvelle montre représente une combinaison de « haute horlogerie, de haute technologie et de haute performance ».

Ulysse Nardin a fabriqué son premier instrument étanche dès 1893, sa première montre de plongée en 1964 et, en 2001, son Aqua Perpetual, la seule montre étanche à 200 m dotée d'un calendrier perpétuel. Vingt ans plus tard, Ulysse Nardin a présenté la Diver X Skeleton, sur laquelle s'est inspirée une nouvelle version, annoncée comme plus robuste, mais aussi plus fine et deux fois plus légère.

Raser les grammes

Alors que le Diver 44 mm de UN de 2019 pesait 120.5 g et le Diver X Skeleton 106 g, le Diver [AIR] pèse 52 g, comme une plume – ou 46 g sans le bracelet.

Elle est équipée du nouveau calibre UN-374, plus léger en matière que la Diver X Skeleton. Sa construction repose sur de fins ponts creux formant des triangles résistants à la flexion et à la déformation, mais dont la réduction de masse aurait renforcé la résistance de la structure. Ce nouveau calibre dispose d'une importante réserve de marche de 90 heures.

La montre de plongée hyper-légère Ulysse Nardin Diver [AIR] avec bracelets orange et blancs

Quatre-vingt pour cent de l'espace intérieur de la montre est désormais constitué d'air, entourant un mouvement censé résister à un impact de 5 kg. En sacrifiant le mécanisme de remontage automatique, on aurait pu gagner encore plus de poids, mais le maintien de cette caractéristique était une exigence des normes officielles des montres de plongée.

Les mouvements de montres sont généralement fabriqués en laiton lourd, car l'aluminium est trop mou et le titane, bien que léger et résistant, est généralement considéré comme trop difficile à manipuler et inflammable lors de l'usinage. L'ONU a néanmoins trouvé un moyen d'utiliser le titane.

Il a également fourni un échappement en silicium hautement antimagnétique, le composant qui contrôle la précision du chronométrage, et dans ce cas, il est censé peser la moitié du poids d'un balancier standard.

Upcycling

Le nouveau boîtier modulaire de 44 mm allie titane et fibre de carbone pour un gain de poids supplémentaire. La fibre de carbone n'étant pas particulièrement étanche, le mouvement est logé dans une carrure en titane. Ce titane est recyclé à 90 %, et les parties latérales du boîtier sont fabriquées dans un autre composite léger en fibre de carbone, le Nylo-Foil, issu de filets de pêche récupérés.

L'insert de lunette lumineux est fabriqué à partir de CarbonFoil – des fibres de carbone recyclées – tandis que l'échappement est fabriqué à partir d'une plaquette de silicium recyclée.

La Diver [AIR] possède un verre saphir bombé et un cadran squelette minimaliste avec des index et des aiguilles noirs recouverts de Superluminova blanc.

Deux bracelets interchangeables orange et blanc, en tissu élastique et dotés d'un système de fermeture à scratch, complètent ce garde-temps. La montre est vendue 33,420 XNUMX £ – pour en savoir plus, rendez-vous sur le site. Ulysse Nardin site.

