3 Rolex avec maillons Giddings / Cousteau à vendre

Deux montres Rolex Submariner qui appartiennent actuellement au cinéaste et producteur sous-marin Al Giddings, et qui l'ont accompagné lors de 12 de ses 17 descentes vers l'océan. Titanic, sera vendu aux enchères dans les semaines à venir – tout comme un autre Submariner ayant appartenu à la famille Cousteau.

Sotheby's New York s'apprête à vendre les Submariner de Giddings début décembre et, en raison de leur « record d'exposition sous-marine » exceptionnel, la maison de vente aux enchères estime que la paire est « probablement les montres-outils les plus authentiques à apparaître aux enchères ».

Au cours de sa carrière de 40 ans, Giddings, aujourd'hui âgé de 87 ans, est devenu quatre fois lauréat d'un Emmy Award et a capturé de nombreuses images sous-marines emblématiques, notamment l'inoubliable cliché de TitanicL'arc.

Sa Submariner 1680 « Red » datant d'environ 1976 est une montre automatique en acier inoxydable de calibre 40 de 1570 mm avec cadran noir et fond vissé gravé « Al Giddings ». Elle est étanche jusqu'à 200 m.

La Submariner rouge d'Al Giddings (Sotheby's)

Le plongeur américain était connu pour avoir développé ses propres caméras, éclairages et systèmes optiques innovants, en collaboration avec National Geographic, la BBC et des explorateurs océaniques tels que Titanic découvreur Robert Ballard. La demande des grands studios hollywoodiens a fait qu'il a également été associé aux films de James Bond, notamment For Your Eyes Only et Never Say Never Again et des classiques réalisés par James Cameron tels que Les profondeurs, les abysses et Titanic.

Debout sur le submersible Alvin qui a plongé vers le Titanic en 1986 (Sotheby's)

Giddings lors d'une mission sur le Titanic, portant la Rolex Red Submariner (Sotheby's) Tournage depuis un hélicoptère (Sotheby's)

Sotheby's affirme que des photographies de Giddings le montrent portant la montre « sur le plateau avec Sean Connery et Kim Bassinger, enseignant à James Cameron comment communiquer sous l'eau, sortant d'ALVIN, le sous-marin utilisé pour découvrir la Titanic, et suspendus aux hélicoptères, caméra en main. »

Il était également à son poignet lors du tournage du documentaire IMAX Titanic : Le trésor des profondeurs en 1992, ce qui l'a conduit à travailler avec Cameron.

« La montre de plongée appropriée était la chose à avoir, et cette montre a fonctionné sans faille « Pendant toutes ces années », a déclaré Giddings, « à la fois sous l'eau dans différents environnements de pression et différents submersibles : sur Titanic, Sur la Andrea Doria, épaves de navires du lagon de Truk, de l'atoll de Bikini, du pôle Nord, de l'Antarctique. Il n'y avait vraiment pas de concurrence, c'était simplement le meilleur.

La Rolex en or

La Rolex Submariner en or d'Al Giddings datant d'environ 1984 (Sotheby's)

L'autre montre Giddings proposée à la vente est une Submariner 1680/8 « Nipple Dial », une Rolex en or jaune 18 carats avec bracelet assorti datant d'environ 1984 que l'on voit à l'écran dans Titanic.

T Walker Lloyd, un plongeur qui travaillait pour Rolex, était un ami de Giddings et lui a demandé si la marque pourrait utiliser certaines de ses photographies du Dr Sylvia Earle pour une campagne promotionnelle lorsqu'elle deviendrait ambassadrice Rolex. Giddings documentait le travail de la biologiste marine et océanographe depuis plusieurs années.

Lorsque Lloyd a demandé plus tard à Giddings ce que Rolex lui devait pour les images, il a répondu qu’il était heureux de soutenir Earle et son travail. « Environ un mois s’est écoulé et j’ai reçu par la poste un colis sur lequel était écrit : « Profitez-en, T Walker Lloyd », a déclaré Giddings. « Et c’était cette Rolex en or. J’étais sous le choc. Je pense qu’à l’époque, elles valaient 10,000 XNUMX dollars ! »

Giddings portait la montre avec parcimonie, mais en 1997, alors qu'il travaillait comme coproducteur et directeur de la photographie sous-marine sur Titanic, il a accepté lorsque Cameron a estimé qu'une Rolex en or serait appropriée au poignet de l'acteur Bill Paxton, dans son rôle de directeur de plongée Brock Lovett.

Des mois plus tard, Giddings a commencé à se demander ce qui était arrivé à sa montre et a appelé le bureau de Cameron. « Et une semaine ou deux plus tard, elle est arrivée par courrier avec une note de remerciement de Fox », a-t-il déclaré.

Les deux montres sont vendues avec une sélection de souvenirs signés, notamment des affiches de cinéma, des tirages photo de la Titanic, DVD et livre. L'estimation pour la Red Submariner est de 20,000 40,000 à 15,400 30,800 $ US (30,000 60,000 à 23,000 45,900 £) et pour la Rolex en or de 6 XNUMX à XNUMX XNUMX $ US (XNUMX XNUMX à XNUMX XNUMX £). Les deux seront vendues aux enchères le XNUMX décembre chez Sotheby's.Montres importantes" vente.

Le sous-marinier de Cousteau

Cette Rolex Submariner appartenait autrefois à Philippe Cousteau (Dallas Auction Gallery)

Avant que les montres Giddings ne soient mises en vente, de l'autre côté des États-Unis, au Texas, une Rolex Sea-Dweller Submariner 1665 de 1969, qui appartenait à Philippe Cousteau, le fils de Jacques Cousteau, aujourd'hui décédé, devrait également susciter l'intérêt. Non seulement parce que le propriétaire était lui-même un plongeur réputé, mais aussi parce que son père a participé à la conception de la Submariner.

Philippe Cousteau était, comme Giddings, directeur de la photographie et spécialiste des questions environnementales. Il est décédé en 1979 à l'âge de 38 ans lorsque son hydravion s'est écrasé dans le Tage, au Portugal.

Philippe Cousteau (Earth Echo International)

La montre, d'une capacité de 610 m, appartenait à l'origine à Cousteau et est depuis 1973 en possession de son propriétaire actuel, qui l'a reçue en cadeau pour marquer une plongée profonde en Méditerranée.

On l'appelle le modèle « double ligne rouge », en raison de la teinte rose qui résulte du fait que les premiers modèles n'étaient pas imprimés sur un fond blanc. Ce n'est que plus tard qu'ils ont été imprimés en double pour faire ressortir le rouge. La montre est également dotée d'une petite valve à hélium, signe qu'il s'agit d'un modèle ancien.

Galerie de vente aux enchères de Dallas La société a estimé la montre entre 50,000 75,000 et 38,500 57,400 dollars (12 2014 à 183,750 XNUMX livres sterling) lors de sa mise en vente le XNUMX novembre. En XNUMX, une Rolex Sea-Dweller ayant appartenu à Philippe Cousteau avait été vendue à New York pour XNUMX XNUMX dollars.

