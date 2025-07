Top 10 des ordinateurs de plongée à moins de 500 £/650 $ en 2025

Ordinateurs de plongée Les engins encombrants et hors de prix sont devenus des compagnons élégants et intelligents qui redéfinissent la sécurité et le confort sous l'eau. Apparus dans les années 1980, les premiers modèles étaient souvent peu fiables et imprécis, en plus d'être plutôt encombrants. En 2025, les modèles actuels ordinateurs de plongée Fournissez au minimum des informations en temps réel sur la profondeur, l'état de décompression, la vitesse de remontée et le mélange gazeux ! Les choses se compliquent et deviennent plus passionnantes à partir de là, et tout cela sur des écrans compacts fixés au poignet… parfois en couleurs éclatantes.

Il convient de souligner que cette liste des meilleurs ordinateurs de plongée Les modèles à moins de 500 £ nous placent parmi les meilleurs du marché de la plongée loisir. La plupart des fabricants proposent plusieurs modèles à ce prix ; nous avons donc essayé de couvrir l'éventail et de sélectionner les meilleurs modèles dans leurs spécialités. ordinateurs de plongée Les modèles de cette liste sont proposés à moins de 500 £/650 $, vous n'avez donc pas besoin de vous ruiner pour avoir l'esprit tranquille. Et même si vous avez l'esprit tranquille, quel rapport qualité-prix pouvez-vous obtenir ?

Suunto Zoop Novo – 235 £ / 300 $

Le Suunto Zoop Novo est un modèle d'entrée de gamme classique ordinateur de plongée Cet appareil continue d'être salué pour sa fiabilité et sa simplicité d'utilisation. Doté d'un écran rétroéclairé lumineux et d'une interface à un seul bouton, il est idéal pour les plongeurs débutants ou comme simple solution de secours pour les plongeurs plus expérimentés. Il prend en charge les mélanges Nitrox jusqu'à 50 %, comprend une batterie remplaçable par l'utilisateur et peut enregistrer jusqu'à 140 plongées.

Suunto Zoop Novo Ordinateur de plongée

Bien qu'il manque d'intégration d'air et de connectivité Bluetooth, il offre une fiabilité à toute épreuve et un suivi précis de la décompression. Il est également doté d'un indicateur de vitesse de remontée visuel et sonore clair, essentiel pour minimiser les risques d'ADD. Une fonctionnalité souvent négligée par les plongeurs loisirs est son mode jauge. Cela fait du Zoop Novo un chronomètre idéal pour les plongeurs tech.

Si vous recherchez un appareil simple et à toute épreuve sans vous ruiner, le Zoop Novo reste un concurrent de choix en 2025.

Avantages:

Convivial et à toute épreuve

Excellent prix d'entrée de gamme

Modes Nitrox et Jauge

Inconvénients:

Pas d'intégration Bluetooth ou aérienne

Encombrant par rapport au style de la montre ordinateurs!

Puffin faucon – 500 £ / 575 $

OK, donc c'est tout en haut de la fourchette de prix, mais le Peregrine est un appareil hautes performances, tout en couleur ordinateur de plongée Conçue principalement pour les plongeurs loisir en quête de clarté, de puissance et d'un accès privilégié à la plongée technique, elle est dotée d'un écran LCD couleur lumineux de 2.2 pouces, d'alertes par vibration, d'une recharge sans fil et de multiples modes d'affichage personnalisables. Intuitive, elle bénéficie néanmoins de l'ADN professionnel que l'on attend de Shearwater.

Puffin pèlerin Ordinateur de plongée

Il utilise l'algorithme Bühlmann ZHL-16C avec facteurs de gradient, permettant un réglage de conservatisme avancé, une rareté à ce prix. L'air et le Nitrox jusqu'à 100 % sont pris en charge, ainsi qu'un mode Nitrox à trois gaz. Ce n'est pas un appareil pour débutants. ordinateur de plongée, mais il est idéal pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans la plongée technique d'entrée de gamme sans trop dépenser. Les plongées sont enregistrées avec Shearwater Cloud via Bluetooth. Il n'y a ni boussole ni intégration d'air, mais pour la plupart des plongeurs non techniques, c'est un compromis acceptable.

Avantages:

Écran brillant et interface intuitive

Rechargeable et compatible Bluetooth

Algorithme de qualité technique pour une utilisation récréative

Inconvénients:

Pas de boussole ni d'intégration aérienne

Assez volumineux pour une utilisation récréative

Garmin Descent G1/G1 Solar – 399 £ / 549 $ ou 499 £ / 649 $

Une montre connectée qui fait office de ordinateur de plongée, ou est-ce l'inverse ? Les options du Descent G1 réunissent GPS, enregistrement de plongée et fonctions multisports dans un seul et même appareil robuste. Conçu pour l'action, le Garmin Descent G1 suit la profondeur, le temps, l'état de décompression et les intervalles de surface, avec l'avantage supplémentaire de servir également de tracker de fitness quotidien.

Les deux modèles prennent en charge les modes Air, Nitrox, Jauge, Apnée et CCR. L'autonomie de la batterie atteint plus de 25 heures en mode plongée pour la G1 standard, et peut être prolongée bien au-delà en optant pour le modèle Solaire. L'écran monochrome sobre ne plaira pas à tout le monde, mais si vous êtes assez âgé pour apprécier le look « rétro Casio », vous bénéficierez également du mode « grands chiffres » en plongée. Bien que sa navigation ne soit pas toujours intuitive, la Descent G1 offre une polyvalence inégalée pour moins de 500 £.

Avantages:

Combo fitness + plongée + montre connectée

Connectivité GPS et Bluetooth

Excellent pour les voyages et le suivi de surface

Inconvénients:

Petit écran monochrome

Pas d'intégration d'air

Suunto D5 – 455 £ / 649 $

Une autre montre-bracelet ordinateur de plongéeLe Suunto D5 estompe la frontière entre accessoire lifestyle et outil de plongée sérieux. Son écran couleur est net, lisible en plein soleil et personnalisable. Sous l'eau, le D5 prend en charge les modes Air, Nitrox, Profondimètre et Apnée, avec notamment la possibilité de changer de gaz pendant la plongée. Après la plongée, il se synchronise sans fil avec votre téléphone via l'application Suunto et enregistre votre position (à noter que c'est l'application qui enregistre la position du téléphone et non celle du D5).

Suunto G5 Ordinateur de plongée

Bien que l'intégration d'air soit optionnelle via l'émetteur (vendu séparément), elle reste abordable sans elle. La batterie rechargeable offre une autonomie de six à douze plongées par charge. Son design élégant vous permet de la porter au dîner après la plongée.

Avantages:

Montre-bracelet couleur

Synchronisation des applications et rechargeable

Élégant et adapté aux voyages

Inconvénients:

L'émetteur ajoute presque le double du coût de l'intégration aérienne

Autonomie de la batterie inférieure à celle des modèles plus simples

Océanique Veo 4.0 – 360 £ / 380 $

Le Veo 4.0 allie esthétique élégante et intelligence. Doté d'un écran à contraste élevé et d'une synchronisation Bluetooth, il prend également en charge deux algorithmes – DSAT et Pelagic Z+ – vous permettant de comparer vos profils avec ceux de votre binôme ou de votre instructeur. Deux mélanges gazeux jusqu'à 100 % d'oxygène le rendent idéal pour les plongeurs Nitrox et même les plongeurs techniques légers.

Oceanic VEO 4

Vous pouvez enregistrer et mettre à jour le firmware via l'application DiverLog+, et la batterie remplaçable par l'utilisateur offre une autonomie de 200 à 300 plongées. ordinateur de plongée n'offre pas d'intégration d'air ni de boussole, il est incroyablement flexible pour les plongeurs à plusieurs niveaux.

Avantages:

Flexibilité du double algorithme

Prise en charge des applications et changement de gaz

Mince pour un montage au poignet dédié ordinateur

Inconvénients:

Pas d'intégration aérienne ni de boussole

L'interface prend un moment à apprendre

Cressi Leonardo 2.0 – 210 £ / 260 $

Simple, abordable et efficace, le Cressi Leonardo est un ordinateur de plongée Pour les plongeurs qui privilégient la praticité aux gadgets. L'écran LCD segmenté bord à bord est clair et lisible, tout en étant rétroéclairé. Sous l'eau, le Leonardo prend en charge les modes Air, Nitrox (jusqu'à 50 %) et Profondimètre, tout en permettant un palier profond optionnel pour plus de prudence.

Cressi Leonardo 2 Ordinateur de plongée

Cressi utilise un algorithme RGBM modifié, personnalisable pour un meilleur facteur de sécurité. Il est également doté d'alarmes visuelles et sonores claires. Comme la plupart des modèles d'entrée de gamme. ordinateurs de plongée Aujourd'hui, le Leonardo dispose d'une interface à un seul bouton et d'un journal de plongée simple. Il n'est pas équipé du Bluetooth, du GPS ni de la boussole, mais il ne faut pas s'attendre à cela à ce prix. ordinateur excelle tout simplement en tant que bête de somme durable et facile à utiliser pour les nouveaux plongeurs, ou comme unité de secours.

Avantages:

Interface incroyablement simple

Excellente clarté de l'écran

Excellent prix

Inconvénients:

Aucune fonctionnalité sans fil

Ensemble de fonctionnalités limité

Aqualung i330R – 308 £ / 399 $

L'i330R offre l'un des meilleurs écrans à ce prix : un écran TFT couleur lumineux, visible en toutes circonstances. Sous l'eau, il prend en charge quatre modes : Air, Nitrox, Manomètre et Apnée. Vous pouvez également changer jusqu'à trois mélanges gazeux pendant une plongée. L'i330R est rechargeable par USB et se synchronise via Bluetooth avec l'application DiverLog+ d'Aqualung.

Aqualung i330R Ordinateur de plongée

Robuste et pratique, c'est un modèle apprécié des plongeurs en eaux froides et de nuit qui apprécient une vision claire. Il n'y a pas d'intégration d'air ni numérique Boussole, mais elle offre plus de fonctionnalités que la plupart de ses concurrentes. Elle est également dotée de ce que nous considérons comme le meilleur bracelet de la liste, un point dont on ne parle pas assez !

Avantages:

Écran couleur net

Rechargeable et compatible Bluetooth

Compatible multi-gaz

Inconvénients:

Pas de boussole ni d'intégration aérienne

Moins élégant que les modèles de type montre

Mares Puck 4 – 240 £ / 350 $

Le Mares Puck 4 est la dernière évolution de la célèbre série Puck. Il conserve la simplicité d'un seul bouton, mais y ajoute un écran matriciel élégant et contrasté, ainsi qu'une technologie interne modernisée. Le Puck 4 prend en charge les modes Air, Nitrox (jusqu'à 99 %) et Gauge, avec des fonctions d'arrêt profond et de commutation multi-gaz.

Mares Puck 4 Ordinateur de plongée

La nouveauté du Puck 4 est la connectivité Bluetooth, qui permet de synchroniser les plongées via l'application Mares. Finis les câbles encombrants. L'interface est claire, lisible même par faible visibilité et conçue pour durer. La batterie, remplaçable par l'utilisateur, offre une autonomie de 100 plongées. Sans être un accessoire de mode, c'est un outil de plongée robuste, fonctionnel et fiable, difficile à battre dans cette gamme de prix.

Avantages:

Synchronisation du journal de plongée via Bluetooth

Longue durée de vie de la batterie (remplaçable par l'utilisateur)

Simple, robuste et efficace

Inconvénients:

Pas d'intégration aérienne ni de boussole

Pas le plus beau du groupe

Écran SEAC – 265 £ / 335 $

L'écran SEAC est un écran moderne et sans chichis ordinateur de plongée Conçu pour la lisibilité et la simplicité, son large écran LCD rectangulaire offre un contraste élevé qui permet de visualiser facilement les données de plongée d'un seul coup d'œil. Rétroéclairé, il est idéal pour les plongées de nuit ou par faible visibilité. En prime, son design est d'une modernité rafraîchissante. ordinateurUne fois que vous avez touché l'eau, l'écran prend en charge les modes Air, Nitrox (jusqu'à 99 %) et Jauge, et comprend des alarmes visuelles et sonores pour la profondeur, la vitesse de remontée et les paliers de décompression.

Écran SEAC Ordinateur de plongée

Vous ne trouverez pas d'intégration d'air ni de Bluetooth, mais la pile remplaçable par l'utilisateur est un atout appréciable, et promet jusqu'à trois ans d'utilisation pour un plongeur moyen. L'interface se contrôle grâce à deux boutons en façade, offrant un contrôle facile, même avec des gants épais en eau froide.

Avantages:

Grand écran ultra clair

Bien conçu pour les plongeurs en eau froide

Interface très simple d’utilisation

Inconvénients:

Aucune application ni connectivité sans fil

Câble USB dédié non inclus

Scubapro Aladin A2 – 400 £ / 480 $

Conçue pour les plongeurs recherchant une puissance compacte, la Scubapro Aladin A2 intègre des fonctionnalités performantes dans un format de montre-bracelet épuré. Elle prend en charge les modes plongée, manomètre, apnée, Trimix, Sidemount et CCR, ce qui la rend incroyablement polyvalente. Son écran matriciel est clair et net, et son interface utilisateur est intuitive une fois familiarisée avec son interface.

Scubapro Aladin A2 Ordinateur de plongée

Il comprend un système 3D à compensation d'inclinaison numérique L'A2 est compatible avec la ceinture cardiofréquencemètre Scubapro, ce qui est rare à ce prix. L'intégration de l'air est possible, mais nécessite un émetteur optionnel. À propos d'intégration, il est également compatible avec la ceinture cardiofréquencemètre Scubapro pour mesurer la fréquence cardiaque et la température cutanée. L'A2 est également compatible Bluetooth pour une synchronisation facile avec l'application LogTRAK de Scubapro. Les plongeurs techniques pourraient souhaiter davantage de personnalisation, mais pour les plongeurs amateurs et sportifs expérimentés, l'Aladin AXNUMX est idéal.

Avantages:

Boussole intégrée et connectivité Bluetooth

Plusieurs modes de plongée et d'apnée

Forme de montre-bracelet élégante et compacte

Inconvénients:

Plusieurs émetteurs requis pour une intégration supplémentaire

Courbe d'apprentissage plus abrupte pour les nouveaux utilisateurs

Résumé – Choix remarquables

Meilleur ensemble Ordinateur de plongée: Scubapro Aladin A2 – doté de fonctionnalités de plongée pour un budget raisonnable

Best Value Ordinateur de plongée: Mares Puck Pro – robuste, simple et prêt pour les étudiants

Mieux Ordinateur de plongée pour le plongeur expérimenté:Shearwater Peregrine – écran couleur bien agencé et clarté de qualité technique

Meilleur croisement Ordinateur de plongée: Garmin Descent G1/G1 Solar – la smartwatch rencontre ordinateur de plongée, un véritable vêtement de tous les jours avec une fonctionnalité de plongée solide

Dernier mot sur les ordinateurs de plongée

Votre ordinateur de plongée Le choix de votre équipement de plongée doit refléter votre style, et pas seulement votre budget. Que vous recherchiez une solution simple et fiable, une technologie moderne et performante, ou un équipement polyvalent à porter au quotidien, les dix modèles ci-dessus offrent sécurité et fonctionnalité, sans dépasser les 500 £.

Bien sûr, ordinateurs de plongée Ils ne contrôlent pas la plongée à votre place, ils vous donnent simplement les informations. Même en tant que plongeur loisir, ils constituent un outil ; vous devez donc déjà comprendre les bases de la pression, de la flottabilité et de la décompression pour en tirer le meilleur parti. Une fois les instructions de base acquises, vous pourrez ajuster votre mélange Nitrox, plonger dans les récifs ou explorer les épaves en toute confiance. ordinateur de plongée fera le suivi pour vous.

Et rappelez-vous… si vous n’avez pas appris à l’utiliser, votre ordinateur de plongée Cela ne sert à rien, surtout avec ces alarmes informatives et ces chiffres clignotants. Lisez toujours le manuel et faites une petite révision si vous ne l'avez pas utilisé depuis un certain temps.

FAQ – Acheter un ordinateur de plongée à moins de 500 £

1. Ai-je besoin du Bluetooth sur mon ordinateur de plongée ou l'USB est-il bien ?

Le Bluetooth permet une synchronisation sans fil avec les téléphones, ce qui est très pratique. La synchronisation USB fonctionne également très bien et permet presque toujours de réaliser des économies.

2. L’intégration de l’air en vaut-elle la peine ?

La connexion à votre bouteille vous permet de connaître la pression du gaz en temps réel, ce qui est particulièrement utile pour les plongées techniques. Cependant, pour les plongeurs loisir, un aéroglisseur est généralement largement suffisant.

3. Quelle est l’importance du type d’algorithme (par exemple, Bühlmann vs DSAT) ?

La question à un million de dollars. Les modèles conservateurs (comme DSAT) privilégient la sécurité, avec des NDL plus courts et des temps de plongée moins profonds lors des plongées répétées. Les algorithmes Bühlmann personnalisables (Buhlmann GF) tendent à proposer des NDL plus longs à la base et permettent d'ajuster le conservatisme à partir de là. Le choix dépend vraiment de votre degré de liberté ou de prudence en plongée et du niveau de contrôle que vous souhaitez obtenir. ordinateur de plongée.