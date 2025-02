Nettoyant pour combinaison de plongée pour rafraîchir le néoprène

L'eau salée dégrade lentement les combinaisons de plongée, les combinaisons étanches et les maillots de bain, en décolorant les couleurs, en réduisant la résistance du matériau et en créant des odeurs de moisissure. Et la mer n'est pas la seule menace pour le parfum du néoprène, comme les plongeurs le savent.

Grangers, fabricant britannique de solutions d'entretien, affirme avoir créé une solution écologique appelée Wetsuit Wash pour éliminer les taches et les odeurs des articles à base de néoprène et similaires et les garder frais et durables.

Après avoir versé un bouchon de Wetsuit Wash dans 8 à 10 litres d'eau, l'article est trempé pendant 30 minutes avant d'être rincé et laissé sécher.

Grangers dit que Wetsuit Wash est approuvé par bluesign, ce qui indique une norme qui, au lieu de se concentrer sur le test du produit fini, analyse chaque élément, des matières premières aux composants chimiques, avant même le début de la production. « Cette accréditation signifie que vous pouvez être assuré que les produits Granger sont plus propres, plus sûrs et plus respectueux de l'environnement », déclare le fabricant.

Ses contenants sont fabriqués à partir de matériaux à usage unique 100 % recyclés, comme les bouteilles en plastique habituellement jetées dans les décharges, explique Grangers, et leur production nécessiterait 60 % d'énergie en moins.

Grangers, qui existe depuis 1937, a récemment conclu un partenariat de trois ans avec la Royal National Lifeboat Institution (RNLI) pour fournir son kit de protection aux équipages de canots de sauvetage tous temps.

Granger Wetsuit Wash est vendu au prix de 9.95 £ pour une bouteille de 500 ml.

