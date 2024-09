Comment Mike a récolté 20,000 XNUMX £ pour Sea-Changers

Mike's Dive Store, le plus grand centre de vente au détail de plongée sous-marine de Londres, s'est inscrit comme l'un des premiers partenaires de l'association caritative britannique Sea-Changers en 2015 - et ses contributions financières constantes au cours de ces neuf années viennent d'atteindre la barre des 20,000 XNUMX £.

Non seulement le magasin télécharge une partie de ses bénéfices sur Changeurs de mer régulièrement, mais elle encourage activement ses clients à faire également leurs propres dons individuels.

« Nous avons choisi Sea-Changers comme association caritative en raison de l'enthousiasme d'Helen et de Rachel », explique Steve Brown, directeur de Mike, en faisant référence aux cofondatrices énergiques de Sea-Changers, Helen Webb et Rachel Lopata.

En 2010, les deux plongeurs ont eu l'idée de créer une association caritative pour canaliser les dons des plongeurs et autres usagers de la mer vers des causes de conservation marine louables. Mike's, qui est basé à Chiswick, dans l'ouest de Londres, est devenu l'un des premiers partenaires industriels de Sea-Changers - et a maintenu le cap.

Helen Webb (à gauche) et Rachel Lopata avec une fontaine à eau côtière, l'une des nombreuses que leur travail a permis de réaliser.

« De nos jours, trop souvent, les organisations caritatives gaspillent de l'argent et n'atteignent pas l'objectif ou les personnes visés », explique Brown. « Mike voulait en choisir un où nous sentions que les gens étaient réellement impliqués, intéressés et veillaient à ce que l'argent parvienne à l'objectif visé.

« Avec Helen et Rachel, nous avons senti que c’était tout à fait le cas. Elles peuvent être fières de ce qu’elles ont accompli, surtout tout en occupant d’autres emplois.

Un engagement à tous les niveaux

« Au début, cela représentait 1 % du bénéfice, mais au cas où le bénéfice ne serait pas suffisant, nous l'avons changé en un pourcentage annuel. abonnement, et maintenant les gens peuvent réellement faire un don sur le site de NDN Collective. Nous donnons donc un pourcentage sur certaines collectes, et les gens peuvent décider s’ils veulent également faire un don.

Mike's a maintenu un engagement global envers l'environnement qui se reflète dans son choix d'emballage lors de l'expédition de matériel de plongée aux clients.

« Nous avons été l’une des premières entreprises du secteur à utiliser des emballages entièrement écologiques », explique Brown. « Toutes nos commandes sont expédiées dans des emballages en papier. sacs, même si cela nous coûte généralement deux ou trois fois plus cher que le plastique sacs Nous avons fait ce changement il y a des années.

Mike's a été l'un des premiers à remplacer les emballages en plastique par du papier

L’un des principaux objectifs de Sea-Changers était de « permettre aux entreprises qui se soucient de l’environnement marin de faire la différence », et de permettre aux entreprises telles que celle de Mike de canaliser facilement des fonds vers les causes considérées comme les plus méritantes d’aide.

Depuis 2011, Sea-Changers affirme avoir financé plus de 320 projets locaux de conservation marine au Royaume-Uni, couvrant la recherche, l'action directe et l'éducation, à hauteur de près de 400,000 XNUMX £.

Les bénéficiaires peuvent être de petits groupes ou des organisations caritatives nationales bien connues, bien que la priorité de Sea-Changers soit de permettre aux groupes locaux et communautaires de prendre des mesures localisées qui offrent « un tremplin pour leur croissance ».

Les projets doivent s’attaquer aux causes profondes des menaces et des défis en matière de conservation marine au Royaume-Uni, prévenir ou réduire les impacts négatifs sur les environnements côtiers et marins et/ou les espèces et enrichir les connaissances sur les défis.

Un exemple est Projet Seagrass, qui a démarré en 2013. L'année suivante, Sea-Changers a été la première organisation à lui accorder une subvention. Ces 500 £ pour financer un Formation-pack lui a permis de diversifier son matériel pédagogique – et en 2022, elle avait un revenu de plus de 800,000 XNUMX £ et se développait à l'échelle mondiale.

Rapidement à rendre hommage

L'année dernière, dans la première liste d'honneurs pour l'anniversaire du roi Charles III, Webb et Lopata ont été nommés MBE pour leurs services à la conservation marine. Ils n'ont pas manqué de rendre hommage à leurs bénévoles dévoués, à leurs partenaires tels que Mike's, qui sont désormais au nombre de 11, et à tous leurs autres donateurs.

« Nous n'aurions pas pu atteindre les résultats que nous avons obtenus en matière de conservation marine sans l'aide d'entreprises comme celle de Mike », déclare Lopata.

À l'intérieur de Mike

Magasin de plongée Mike a été fondée dans les années 1990 par le regretté Mike Calder. Steve Brown, qui avait commencé sa carrière de plongeur dans la mer Rouge et avait travaillé avec lui, a racheté l'entreprise à la famille après la mort de Calder en 2009 et elle continue de vendre du matériel de plongée sous-marine, d'apnée et de snorkeling de toutes les grandes marques. L'opération comprend également Caméras de plongée de Mike.

Magasin de plongée Mike

Le message de Mike aux clients à propos de Sea-Changers est de « plonger, de soutenir un projet ou simplement de faire passer le message – chaque petite action contribue à protéger les océans que nous chérissons tous ».

Des informations sur la dernière série de projets financés par Sea-Changers sont disponibles sur le site Web de l'association. site de NDN Collective. Dons directs à Sea-Changers peut être fait ici.

