Halcyon change de marque : « Nouveau look, nouvelle aventure »

Halcyon Dive Systems, fabricant d'équipements de plongée basé en Floride, a annoncé un changement radical dans son identité de marque avec une nouvelle numérique Regardez.

« Depuis nos débuts en tant que groupe de plongeurs passionnés innovant pour la performance lors des plongées d'exploration, nous avons évolué vers une marque synonyme de qualité exceptionnelle, d'exploration incessante et de liberté de poursuivre ses aventures sous-marines palpitantes », déclare l'entreprise.

Le nouveau look

« Ce changement de marque marque un nouveau chapitre, alignant notre identité visuelle sur notre mission d'inspirer, d'équiper et d'autonomiser les plongeurs du monde entier.

« En actualisant notre logo et notre identité d'entreprise, nous souhaitons créer un look à la fois contemporain et intemporel qui reflète notre esprit pionnier et notre lien profond avec la communauté de la plongée. »

Halcyon affirme que son nouveau look accompagne une gamme de produits technologiquement sophistiqués qui devraient être commercialisés au cours de l'année à venir, symbolisant un engagement envers la performance et la « croyance de l'entreprise dans les expériences transformatrices que la plongée apporte ».

Le logo « H » (Nicole Alarid)

Pour obtenir ce nouveau look, l'entreprise a dû passer par une période de réflexion nombriliste qui a impliqué une analyse approfondie des points forts, des valeurs et de l'identité de la marque, suivie d'une collaboration avec les distributeurs, les revendeurs et les clients pour envisager l'avenir et le défi d'engager une nouvelle génération de plongeurs.

Les mots clés que l'entreprise a décidé d'adopter étaient « Explorateur » et « Créateur » : le premier visant à encourager les plongeurs à s'aventurer au-delà du familier et le second mettant l'accent sur l'innovation, l'artisanat, l'ingénierie méticuleuse et les équipements de haute performance.

Une variété de produits de marque

Halcyon explique ensuite avoir conçu son nouveau look sur la base d'une identité visuelle améliorée, d'une expérience client et d'un engagement communautaire, ainsi que d'une expansion de la portée mondiale avec des messages cohérents.

« Notre logo et notre style visuel mis à jour sont conçus pour capturer la force et l'élégance des produits Halcyon tout en évoquant un sentiment d'aventure », explique l'entreprise. « Le look rafraîchi conserve la reconnaissance de la marque Halcyon tout en introduisant une esthétique plus dynamique et accessible qui résonne auprès des plongeurs de tous niveaux.

Entièrement équipé

« Nous nous engageons à améliorer l'expérience client grâce à des numérique « Nous avons mis en place des plateformes de plongée, un accompagnement personnalisé et une approche axée sur la communauté. Les initiatives prévues comprennent une application communautaire Halcyon, des programmes de fidélité et du contenu éducatif pour créer des espaces où les plongeurs peuvent se connecter, apprendre et partager leurs aventures. »

Systèmes de plongée Halcyon Halcyon affirme que son changement de marque contribuera à unifier sa voix dans différentes régions. « Nous renforçons nos partenariats avec les distributeurs pour garantir que l'expérience client Halcyon soit cohérente et accessible à l'échelle mondiale, en mettant l'accent sur nos valeurs de sécurité, d'innovation et de performance.

« Nous invitons les plongeurs du monde entier à découvrir notre nouveau look, à participer à notre communauté grandissante et à nous rejoindre pour continuer à repousser les limites et à redéfinir ce qui est possible en plongée. Ensemble, nous sommes prêts à plonger plus profondément et à découvrir davantage. »

