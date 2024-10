Le fabricant d'engrenages DynamicNord entre sur le marché britannique

Il n'est pas si fréquent qu'une nouvelle marque d'équipement de plongée arrive sur le marché avec une gamme complète de produits, mais c'est exactement ce que propose la société basée en Allemagne. DynamiqueNord a fait cela lorsqu'elle a annoncé sa présence et présenté sa gamme au salon BOOT de Düsseldorf début 2023. Aujourd'hui, l'entreprise progressiste et innovante fait des percées sur le marché britannique.

DynamicNord est peut-être une « nouvelle » marque, née d’une idée initiale en 2018, mais les personnes qui la soutiennent – ​​dirigées par le PDG Martin Kusche – ont littéralement des décennies d’expérience dans la fabrication d’équipements de plongée, ayant déjà été impliquées avec plusieurs des principaux acteurs existants. Il s’agit donc d’un solide héritage, mais ils apportent également une nouvelle perspective sur le marché de la plongée et se consacrent à la création d’une marque et de produits esthétiques, fonctionnels et durables, mais aussi durables et respectueux de l’environnement.

DynamicNord a son siège social à Bruckmuhl, près de Rosenheim, dans le sud de l'Allemagne. Outre la direction, il abrite les services R&D, marketing, ventes et logistique, ainsi que toutes les divisions administratives et un centre de services complet.

DynamicNord propose une gamme complète d'équipements de plongée

Les produits allemands en général sont loués depuis des années pour leur qualité de fabrication, leur ingéniosité et leur style – il suffit de regarder les marques de véhicules automobiles telles que Mercedes Benz, Audi et BMW, qui ont bâti leur réputation sur cette image – et DynamicNord en profite, avec tout son équipement de plongée conçu et fabriqué dans le pays.

L'équipe allemande de R&D développe des produits basés sur une compréhension approfondie des besoins et des désirs des plongeurs dans le cadre de la mission « Innovation – Crédibilité – Fonctionnalité » – c'est-à-dire que chaque innovation doit être crédible, et pour être crédible, elle doit être fonctionnelle.

Comme mentionné précédemment, DynamicNord est arrivé sur le marché avec une gamme complète de produits, de régulateurs, ordinateurs de plongéeGilets stabilisateurs, combinaisons de plongée, rashguards, masques, des tubas et des palmes aux combinaisons étanches, sacs, montres de plongée et autres accessoires. L'entreprise propose également une ligne complète de plongée technique et d'apnée/chasse sous-marine, ainsi qu'une série de maillots de bain.

DynamicNord propose plusieurs coloris à travers les gammes

Chez DynamicNord, toute l’équipe travaille chaque jour pour réduire l’impact environnemental dans tous les processus de fabrication et tout au long de la vie du produit.

Les matières premières, les méthodes de production et les sites sont choisis avec le plus grand soin. Lors de la sélection de ses fournisseurs, l'équipe veille à une automatisation complète, ce qui se traduit par une consommation d'électricité et d'eau réduite. 80 % de tous les produits sont fabriqués en Europe.

DynamicNord propose différentes options de flottabilité, de fini-style BCD aux ailes

DynamicNord recycle déjà toutes les pièces en plastique et en verre de ses masques, les inserts du chausson de palme sont fabriqués à partir de déchets PP et TPR, et les crochets de suspension sont fabriqués à partir de déchets PC.

L'entreprise soutient également de nombreuses organisations de protection de l'environnement, telles qu'ElasmOcean et CRAM, ainsi que des projets de protection de l'environnement menés par la Fédération Catalane de Plongée.

NB : L'équipe DynamicNord présentera toute sa gamme au Salon de la plongée GO au NAEC Stoneleigh les 1er et 2 mars 2025.