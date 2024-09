« Dévasté » : Go Dive s'éteint lentement

Le magasin Go Dive Scuba Store de Derby ferme ses portes après 32 ans d'activité, invoquant des conditions commerciales difficiles. Il prévoit néanmoins d'essayer de vendre du matériel à prix réduit au cours du mois prochain et d'honorer les activités de formation et de service existantes avant de fermer définitivement ses portes.

L'instructeur de plongée Mark Hudson a créé Go Dive dans le centre de Derby en 1992 pour soutenir une école de formation PADI déjà établie.

L'entreprise a déménagé plusieurs fois, s'installant dans son showroom actuel spacieux de Nottingham Road en 2008 et, en tant que l'un des plus grands magasins de plongée du Royaume-Uni, figurant régulièrement parmi les plongeur Il a remporté des prix de vente au détail. Il a également été connecté à un club de plongée actif.

En 2018, un nouveau partenariat a été établi entre Mark et Alison James et le directeur du magasin James Parsons, qui avait rejoint l'entreprise en 2003, alors qu'ils reprenaient la propriété et la gestion du magasin, des ventes en ligne et de la formation. Les James sont également directeurs de sociétés de plongée commerciale FDS Marine et MSDS Heritage.

« Nous sommes dévastés par la situation », ont déclaré les propriétaires à propos de la fermeture dans une déclaration explicative. sur le site de Go DiveIls ont pris la décision d'organiser une vente de clôture jusqu'au 6 octobre, les clients étant invités à utiliser le code GODIVE40 pour bénéficier de 40 % de réduction sur les produits.

Ils espèrent également terminer les cours déjà réservés et l'entretien du matériel et continueront à fournir des remplissages d'air, bien que les clients soient avertis de vérifier les heures d'ouverture.

« La plongée au Royaume-Uni a changé »

« Go Dive fait partie de la scène de la plongée au Royaume-Uni depuis plus de 30 ans, mais il est devenu tout simplement impossible pour nous de continuer », déclarent les propriétaires. « La plongée au Royaume-Uni a considérablement changé au cours de cette période, et nous avons été là pour les hauts et les bas… nous comprenons que c’est un passe-temps coûteux à une époque où les gens n’ont pas de revenus disponibles ou le luxe de pouvoir s’y consacrer… »

« Le Brexit, puis le Covid, ont entraîné une perte énorme non seulement de revenus mais aussi de clients, les gens n'ayant pas pu retourner à la plongée même après la fin des confinements.

« Peu de temps après la crise du Covid, la guerre en Ukraine a entraîné une crise du coût de la vie et des factures d'énergie énormes, ce qui a eu un effet dévastateur. Pendant longtemps, nous avons continué à soutenir l'entreprise, mais malheureusement, cela ne peut pas durer éternellement.

« Facebook Marketplace et eBay ont sans aucun doute un rôle à jouer, mais la vitesse à laquelle les gens ont cessé d’acheter du matériel neuf a eu un impact énorme sur nous. Nous avons vu le nombre de réparations de matériel d’occasion monter en flèche, mais ces revenus à eux seuls ne suffisent pas à faire vivre un magasin proposant une large gamme de matériel que les plongeurs peuvent consulter et essayer. »

L'équipe de Go Dive affirme avoir aidé à soutenir les petits magasins de plongée et les capitaines de bateaux de plongée, et espère que les plongeurs britanniques continueront à le faire. « Si vous ne pouvez pas vous procurer un gonfleur, vous ne pouvez pas plonger ; si vous ne pouvez pas vous procurer un bateau de plongée, il est beaucoup plus difficile d'atteindre l'épave. »

« Nous aimerions vraiment encourager tout le monde à utiliser votre magasin de plongée local et à plonger avec votre skipper local ou, si nous ne faisons pas attention, il n'y aura plus de plongée au Royaume-Uni à l'avenir. »

