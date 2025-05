Halcyon cible les instructeurs avec Symbios

Une plongée substantielle-ordinateur Une offre de réduction destinée aux moniteurs de plongée certifiés est la dernière initiative du fabricant américain d'équipements de plongée Halcyon Dive Systems. L'entreprise annonce avoir mis au point un programme sur mesure pour faciliter l'expérience des moniteurs et, espère-t-elle, diffuser son écosystème Symbios.

L' Écosystème Symbios, comprenant le casque Symbios, l'affichage tête haute (HUD), le Tank Pod et l'application Halcyon, a été lancé plus tôt cette année, comme décrit on Divernet en février.

Il s'agit d'une gamme de poignets et masque-plongée intégrée montée-ordinateurs conçu pour fournir des données en temps réel dans les modes de plongée allant du multigaz et du circuit ouvert aux recycleurs à circuit fermé fixes ou intégrés et aux configurations latérales.

Les composants sont destinés à s'intégrer de manière transparente avec d'autres produits Halcyon et des appareils tiers compatibles Symbios, afin de simplifier l'expérience sous-marine des utilisateurs.

Plongée Halcyon-ordinateurs (Richie Danemark)

Selon Halcyon, Symbios permet aux instructeurs de configurer les paramètres de plongée de manière transparente avec des préréglages de mélange de gaz intuitifs ; de surveiller les données de plongée vitales de manière claire et simple, que ce soit sur le combiné ou sur le HUD ; d'accéder aux journaux de plongée et aux paramètres détaillés via l'application ; et de rationaliser la configuration et l'installation de l'équipement. Formation avec une plateforme cohérente et moderne.

« Cela signifie des moments d'enseignement plus fluides, des étudiants plus impliqués et une expérience de plongée qui reflète votre leadership dans le domaine », explique le fabricant, qui explique qu'à l'heure actuelle, il accepte uniquement les candidatures pour rejoindre le nouveau programme de la part d'instructeurs certifiés avec une expérience reconnue. Formation agence. Les divemasters et les assistants instructeurs ne sont actuellement pas éligibles.

Cette offre comprend une série de réductions sur le prix de vente conseillé du combiné Symbios, du HUD et du Tank Pod. Les réductions varient légèrement selon les marchés, en fonction des tarifs et des coûts de transport, mais les instructeurs peuvent s'attendre à des réductions d'environ 30 %. L'offre est disponible seulement jusqu'au 31 mai.

