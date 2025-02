Halcyon connecte les plongeurs à l'écosystème Symbios

Le fabricant américain Halcyon a présenté son écosystème Symbios de montres et masque-plongée intégrée montée-ordinateurs, pour fournir des données en temps réel dans les modes de plongée allant du multigaz et du circuit ouvert au recycleur à circuit fermé fixe ou intégré et au montage latéral.

Le système comprend un combiné « ultra-mince et intuitif » et des unités d'affichage tête haute (HUD) qui sont destinées à s'intégrer de manière transparente à une gamme croissante de produits Halcyon, ainsi qu'à des appareils tiers compatibles Symbios.

Les paramètres sont personnalisables et les données sur des fonctions telles que l'orientation du plongeur, les niveaux de gaz, l'alimentation en oxygène, la position GPS, les niveaux de batterie et plus encore sont conçues pour être assimilées en un coup d'œil, explique Halcyon, dans le but de minimiser les distractions même dans les environnements de plongée les plus difficiles.

Combiné ergonomique (Michael Westreicher)

Le combiné ergonomique a été conçu pour s'adapter confortablement aux plongeurs de toutes tailles, explique Halcyon, et utilise des boutons à réponse tactile pour garantir une facilité d'utilisation même lorsque vous portez des gants épais.

L'écran couleur du combiné est haute résolution et offre une excellente visibilité dans toutes les conditions d'éclairage, tout en consommant peu d'énergie. Il reflète la lumière ambiante pour permettre aux plongeurs de voir clairement les informations importantes, même en plein soleil.

Alimenté par une batterie lithium-ion rechargeable, le téléphone est censé minimiser l'impact environnemental tout en offrant jusqu'à 30 heures d'autonomie.

Bien que le HUD Symbios soit particulièrement compact, il est censé offrir une résolution 10 fois supérieure à celle des écrans standard. ordinateurs de plongée pour donner un affichage d'une clarté cristalline.

L'unité HUD compacte (Bori Benett)

En se connectant à un large éventail d'appareils, l'écosystème Symbios permet le partage de données en temps réel avec d'autres plongeurs via la fonction Buddy Screen. Il s'intègre également au recycleur Halcyon Symbios et à d'autres technologies d'avenir pour garantir la compatibilité avec les systèmes en expansion, explique le fabricant.

L'application Halcyon, portée par une communauté de plongeurs partageant des expériences personnelles, des conseils et des profils, permet d'affiner ordinateur paramètres, gestion des bibliothèques de gaz et possibilité de simuler des plongées hors de l'eau tout en explorant les fonctionnalités.

La communauté aiderait Halcyon à développer une série de fonctionnalités innovantes grâce à des mises à jour régulières du firmware de l'écosystème Symbios.

Écran antireflet (Bori Benett)

L'intégration sans fil avec le recycleur Symbios et la prise en charge de CCR supplémentaires rendent l'écosystème Symbios précieux pour de nombreux plongeurs techniques, explique Halcyon. D'autres produits Halcyon sont également pris en charge, comme le Tank-Pod, qui fournit des données en temps réel sur la pression de la bouteille et la position de l'assiette.

La technologie sans fil est censée isoler la corruption potentielle des données et minimiser les types de risques associés aux connexions filaires, avec des antennes orthogonales doubles éliminant les points noirs inhérents à la plupart des systèmes sans fil.

Le système répond à toutes les exigences de compatibilité électromagnétique et est certifié FCC et CE.

Une bibliothèque de gaz complète et une capacité de réglage de profil permettent aux utilisateurs de transmettre une collection prédéfinie de paramètres et de gaz à l' ordinateur en un seul clic, selon Halcyon. Il est intégré aux paramètres de plongée clés tels que les niveaux d'oxygène, les températures de l'épurateur et l'état de la batterie.

Un combiné Symbios Ecosystem est vendu au prix de 910 euros ; Tank-Pod 305 euros ; HUD 1,035 1,110 euros ; combiné + Tank-Pod 1,249 1,940 euros ; HUD + Tank-Pod 2,235 XNUMX euros ; combiné + HUD XNUMX XNUMX euros ; et combiné + HUD + Tank-Pod XNUMX XNUMX euros, tous les prix étant hors TVA. Pour plus d'informations, visitez Site Web de Halcyon.

